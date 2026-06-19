　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　331274　　　-6.7　　　 82660
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 34186　　 -14.5　　　　2510
３. <1321> 野村日経平均　　 33605　　　-7.4　　　 74630
４. <200A> 野村日半導　　　 31392　　　-8.6　　　　6299
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 21111　　　 3.6　　　 98620
６. <1579> 日経ブル２　　　 16391　　　-0.2　　　 894.0
７. <1360> 日経ベア２　　　　9466　　 -33.6　　　　61.5
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　9355　　 -50.3　　　　4934
９. <1540> 純金信託　　　　　8487　　　81.5　　　 19990
10. <1306> 野村東証指数　　　7783　　　-9.6　　　 429.7
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　5048　　 -18.8　　　　7430
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　4956　　 -29.1　　　 990.6
13. <1489> 日経高配５０　　　4601　　 232.9　　　　3243
14. <1542> 純銀信託　　　　　3938　　　75.3　　　 30330
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　3908　　　48.3　　　 74320
16. <1615> 野村東証銀行　　　3414　　 -36.8　　　 716.1
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　3401　　　32.7　　　　5435
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2709　　　 3.2　　　　5087
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2435　　 112.5　　　 420.1
20. <1358> 上場日経２倍　　　2011　　　-7.0　　　158200
21. <2865> ＧＸＮカバコ　　　2007　　 614.2　　　　1290
22. <1330> 上場日経平均　　　1974　　 -56.5　　　 74700
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1867　　　15.0　　　 79210
24. <1356> ＴＰＸベア２　　　1694　　　19.0　　　 110.2
25. <213A> 上場半導体株　　　1676　　　47.9　　　 581.0
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1561　　　-0.1　　　 869.5
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　1472　　　36.0　　　 246.1
28. <2036> 金先物Ｗブル　　　1468　　　41.0　　　152550
29. <282A> ＧＸ半導１０　　　1394　　 -11.4　　　　3289
30. <314A> ｉＳゴールド　　　1380　　 103.5　　　 316.8
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1356　　 -12.5　　　　4703
32. <2033> コスピブル　　　　1143　　　 5.2　　　150600
33. <1571> 日経インバ　　　　1129　　 -35.6　　　　 280
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　1126　　　-6.7　　　 74180
35. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　1094　　 355.8　　　 78000
36. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1090　　 -35.5　　　　 102
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1076　　 152.6　　　 61280
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1045　　 284.2　　　　　63
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1008　　 -11.6　　　　2598
40. <1328> 野村金連動　　　　 986　　 151.5　　　 15805
41. <221A> ＭＸ日半導体　　　 925　　　65.8　　　1660.0
42. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 837　　 -51.3　　　1914.0
43. <1308> 上場東証指数　　　 825　　 -45.0　　　　4243
44. <2525> 農中日経平均　　　 822　　2317.6　　　 72140
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 794　　 -56.1　　　　2968
46. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 759　　 -22.3　　　　1128
47. <163A> 半導体日本株　　　 714　　　51.9　　　 24000
48. <2524> 農中東証指数　　　 714　　 312.7　　　　4165
49. <2631> ＭＸナスダク　　　 663　　 -10.0　　　 34850
50. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 634　　　11.6　　　 347.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース