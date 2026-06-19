平山祐介、山時聡真ら、実写『ブルーロック』主人公・潔世一の運命を左右する追加キャスト解禁
高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』より、高橋演じる主人公・潔世一の運命を左右する追加キャストとして、平山祐介、山時聡真、野間口徹、野波麻帆、春海四方の出演が発表された。
【動画】実写映画『ブルーロック』 出演者たちの舞台裏を収めたYouTube企画
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
このたび、新たに解禁となったのは潔の運命を左右し、物語の始まりを彩る重要なキャラクターたち。
潔が通う一難高校サッカー部の監督であり、「One for All. All for One!」と、誰よりも熱い情熱で選手たちを鼓舞する友部一心役に平山祐介。さらに、潔と同じサッカー部に所属し、全国大会出場を懸けた運命の一戦を共に戦ったチームメイト・多田友也（ともなり）役を山時聡真が演じる。また、潔の挑戦を見守る父・潔一生（いっせい）役に野間口徹、母・潔伊世役に野波麻帆が決定し、確かな演技力で家族の絆を描きだす。
そして、日本フットボール連合（JFU）会長・不乱蔦宏俊（ぶらつた・ひろとし）役を演じるのは、春海四方。サッカーを巨大なビジネスと捉え、利益を最優先に考える不乱蔦は、“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトに否定的な立場を取り続ける人物。プロジェクトを推進する絵心甚八（窪田正孝）や帝襟アンリ（畑芽育）と激しく対立し、日本サッカー界の未来を巡る重要な役どころとなっている。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。
【動画】実写映画『ブルーロック』 出演者たちの舞台裏を収めたYouTube企画
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
潔が通う一難高校サッカー部の監督であり、「One for All. All for One!」と、誰よりも熱い情熱で選手たちを鼓舞する友部一心役に平山祐介。さらに、潔と同じサッカー部に所属し、全国大会出場を懸けた運命の一戦を共に戦ったチームメイト・多田友也（ともなり）役を山時聡真が演じる。また、潔の挑戦を見守る父・潔一生（いっせい）役に野間口徹、母・潔伊世役に野波麻帆が決定し、確かな演技力で家族の絆を描きだす。
そして、日本フットボール連合（JFU）会長・不乱蔦宏俊（ぶらつた・ひろとし）役を演じるのは、春海四方。サッカーを巨大なビジネスと捉え、利益を最優先に考える不乱蔦は、“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトに否定的な立場を取り続ける人物。プロジェクトを推進する絵心甚八（窪田正孝）や帝襟アンリ（畑芽育）と激しく対立し、日本サッカー界の未来を巡る重要な役どころとなっている。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。