ポケモンカード＆ポケポケ新パック発表 7月末にメガレックウザ「ストームエメラルダ」「天空の支配者」登場
人気カードゲーム「ポケモンカードゲームMEGA」と『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』の新情報が発表された。ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」が7月31日、『ポケポケ』新パック「天空の支配者」が7月30日午前10時に発売される。
【画像】絵柄かっけぇ！ポケモンカード新パックに登場するメガレックウザ
双方の拡張パックには、伝説のポケモン「レックウザ」がメガシンカしたポケモン、「メガレックウザ」が登場。拡張パックのパッケージイラストからは、「メガレックウザ」の圧倒的な存在感が感じられる。
さらに、ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」と『ポケポケ』の拡張パック「天空の支配者の紹介映像が公開された。
■「ポケモンカードゲーム」商品情報
商品名：ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」
発売日：2026年7月31日（金）
価格：200円（税込）
内容物：カード5枚入り
■『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』商品情報
商品名：拡張パック「天空の支配者」
追加日：2026年7月30日（木）10時00分より順次
【画像】絵柄かっけぇ！ポケモンカード新パックに登場するメガレックウザ
双方の拡張パックには、伝説のポケモン「レックウザ」がメガシンカしたポケモン、「メガレックウザ」が登場。拡張パックのパッケージイラストからは、「メガレックウザ」の圧倒的な存在感が感じられる。
■「ポケモンカードゲーム」商品情報
商品名：ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」
発売日：2026年7月31日（金）
価格：200円（税込）
内容物：カード5枚入り
■『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』商品情報
商品名：拡張パック「天空の支配者」
追加日：2026年7月30日（木）10時00分より順次