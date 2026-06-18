「私のボーナス少な過ぎる？」ボーナス額の低さは“努力不足”が理由じゃない!? 「稼ぐ力」が育つコツとは
女性のキャリアについての気になる悩みや疑問に、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「夏のボーナス」について。
（質問）
SNSでは100万円以上のボーナスをもらっている人も。私のボーナスって少な過ぎる？
（回答）
ボーナスの金額は業界や職種、給与体系によっても変化するので、金額の多寡について一言で判断することは難しいです。ボーナスの金額に仕事のモチベーションを左右されないように、昨今のボーナスの実情を確認して、自分の立ち位置を確認してみましょう。
以下で詳しくお話しします。
【画像】夏のボーナスは何に使った？
しかし、実際には「夏のボーナスは出なかった」という会社も少なくない、というのが現実です。『女の転職type』が2025年夏に行った調査では、約半数にあたる44.5％のユーザーが「支給がなかった」と回答しています。
※就業中の正社員・契約社員のみ
また、支給された金額についても、100万円以上もらっている人は全体の1割以下。ボーナスが出た人の支給平均額は、2025年が39.1万円、2024年が34.8万円となっています。
※就業中の正社員・契約社員のみ
※ボーナスの支給があった人のみ
さらに、「昨年のボーナスと今年のボーナスで金額に差があった」と回答した人にその理由を聞いてみると、「会社の業績によるもの」が24.5％でした。
このように、ボーナスの額は自分の努力や評価だけでなく、会社の業績（売上など）に大きく左右されてしまうものなのです。また、興味深いのは、昨年比でボーナスの金額が変わった理由について「わからない」と答えた人が34.2％もいたことです。この結果からは、会社側が「なぜこの金額になったのか」という理由や評価を、社員にしっかり説明していない様子が見受けられます。ボーナスへの不満の背景には、金額そのものだけでなく、こうした「評価のあいまいさ」も関係しているのかもしれません。
周りの高額なボーナスを見て「自分の努力不足？」と落ち込む必要はありません。金額を左右するのは、個人のスキルよりも「業界・職種による仕組みの違い」です。
・高くなりやすい： 利益率の高い金融・IT業界、成果が直結する営業職など
・控えめになりがち： 基本給が安定している事務職、現場を支える接客・福祉職など
これは仕事の価値ではなく、給与体系の違いです。また、ボーナスが少なくても「休みやすさや福利厚生」が充実している会社もあります。そのため、「同じ職種の世間相場より明らかに少ない」「業績がいいはずなのに、なぜか理由なく低い」という場合は話が別。あなたの実力不足ではなく、その会社の給与水準や評価制度自体に原因があるサインです。
もし、今の職場で成長の機会が少なく、さらに「同職種に比べて不当に低い」「納得のいく理由なく低く抑えられている」と感じるなら、今の場所にこだわる必要はありません。外の世界に目を向け、より正当に評価してくれる環境への転職を考えるベストタイミングです。
一時的な数字に振り回されず、「今の環境が本当に自分に見合っているか」を冷静に見極める視点こそが、納得のいくキャリアと確実な収入アップへの近道になります。
(文:小林 佳代子)
（質問）
SNSでは100万円以上のボーナスをもらっている人も。私のボーナスって少な過ぎる？
（回答）
ボーナスの金額は業界や職種、給与体系によっても変化するので、金額の多寡について一言で判断することは難しいです。ボーナスの金額に仕事のモチベーションを左右されないように、昨今のボーナスの実情を確認して、自分の立ち位置を確認してみましょう。
【画像】夏のボーナスは何に使った？
実は約2人に1人？ 「夏のボーナスなし」の意外なリアルボーナスの時期になると、SNSでは「今年のボーナスは100万円！」という投稿や、海外旅行、ブランドものの買い物といった華やかな投稿が目に入り、つい他人の懐事情が気になってしまうものです。
しかし、実際には「夏のボーナスは出なかった」という会社も少なくない、というのが現実です。『女の転職type』が2025年夏に行った調査では、約半数にあたる44.5％のユーザーが「支給がなかった」と回答しています。
※就業中の正社員・契約社員のみ
また、支給された金額についても、100万円以上もらっている人は全体の1割以下。ボーナスが出た人の支給平均額は、2025年が39.1万円、2024年が34.8万円となっています。
※就業中の正社員・契約社員のみ
※ボーナスの支給があった人のみ
8割がガッカリ……？ ボーナス額にモヤモヤする本当の理由「私のボーナス、少な過ぎるのかな……」と不安に感じる人も多いかもしれませんが、実は多くの人がボーナスの額にモヤモヤを抱えています。『女の転職type』の会員に「ボーナスの満足度」を聞いたところ、なんと80.3％が「満足していない（不満）」と回答しました。
さらに、「昨年のボーナスと今年のボーナスで金額に差があった」と回答した人にその理由を聞いてみると、「会社の業績によるもの」が24.5％でした。
このように、ボーナスの額は自分の努力や評価だけでなく、会社の業績（売上など）に大きく左右されてしまうものなのです。また、興味深いのは、昨年比でボーナスの金額が変わった理由について「わからない」と答えた人が34.2％もいたことです。この結果からは、会社側が「なぜこの金額になったのか」という理由や評価を、社員にしっかり説明していない様子が見受けられます。ボーナスへの不満の背景には、金額そのものだけでなく、こうした「評価のあいまいさ」も関係しているのかもしれません。
周りの高額なボーナスを見て「自分の努力不足？」と落ち込む必要はありません。金額を左右するのは、個人のスキルよりも「業界・職種による仕組みの違い」です。
・高くなりやすい： 利益率の高い金融・IT業界、成果が直結する営業職など
・控えめになりがち： 基本給が安定している事務職、現場を支える接客・福祉職など
これは仕事の価値ではなく、給与体系の違いです。また、ボーナスが少なくても「休みやすさや福利厚生」が充実している会社もあります。そのため、「同じ職種の世間相場より明らかに少ない」「業績がいいはずなのに、なぜか理由なく低い」という場合は話が別。あなたの実力不足ではなく、その会社の給与水準や評価制度自体に原因があるサインです。
ボーナスに振り回されない！ 長期的に「稼ぐ力」を育てるキャリア戦略大切なのは、目先の一時金に一喜一憂せず、長期的な視点で「自分の市場価値」を高めることです。今の環境を見極める基準は、「将来の自分にプラスになる経験が得られるか」。
もし、今の職場で成長の機会が少なく、さらに「同職種に比べて不当に低い」「納得のいく理由なく低く抑えられている」と感じるなら、今の場所にこだわる必要はありません。外の世界に目を向け、より正当に評価してくれる環境への転職を考えるベストタイミングです。
一時的な数字に振り回されず、「今の環境が本当に自分に見合っているか」を冷静に見極める視点こそが、納得のいくキャリアと確実な収入アップへの近道になります。
(文:小林 佳代子)