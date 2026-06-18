【ルーヴル美術館展 ルネサンス】アフタヌーンティー・ティールームに展覧会とコラボレーションした特別メニューが登場！
「味わい／香り／彩りから見つめるルネサンス」を切り口に、レオナルド・ダ・ヴィンチの《美しきフェロニエール》からインスパイアされた特別メニューを期間限定で販売します。
「ルーヴル美術館展 ルネサンス」コラボレーション アフタヌーンティーセット
お好みのスイーツ４品または３品と、お好みのお茶をセットでどうぞ。
レオナルド・ダ・ヴィンチの《美しきフェロニエール》に着想を得たスイーツをお選びいただけます。
※14:00〜のメニューです。
価格：4品 ￥2,380〜 / ３品 ￥1,930〜（お茶付き） ※写真は＋￥180のプティパルフェを選択したスイーツイメージです。
販売期間：9/3〜10/31
【アフタヌーンティーセットで選べるスイーツはこちら】
「味わい/香り/彩りから見つめる、ルネサンス」を切り口に開発しました。
「ルーヴル美術館展 ルネサンス」コラボレーション 葡萄とベリーのジュレッティーソーダ
《美しきフェロニエール》の女性のドレスをイメージした、葡萄香るハイビスカスの赤いジュレをグレープルイボスティーと合わせたティーソーダ。フランボワーズをトッピング。
※ゼリーには葡萄香料を使用しています。
価格：￥1,050
販売期間：9/3〜10/31
「ルーヴル美術館展 ルネサンス」コラボレーション マロンショートケーキ
チョコスポンジにディプロマットクリームと栗、ガナッシュ、フランボワーズコンフィチュールをサンドし、イタリア栗のマロンペーストを使用したコクのあるマロンクリームを絞って仕上げました。《美しきフェロニエール》の額飾りをイメージしたラズベリーとアラザンをトッピング。
価格：￥1,000
販売期間：9/3〜11/11
ルーヴル美術館展 ルネサンス
会場：国立新美術館
会期：2026年9月9日（水）〜2026年12月13日（日）