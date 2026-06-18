「味わい／香り／彩りから見つめるルネサンス」を切り口に、レオナルド・ダ・ヴィンチの《美しきフェロニエール》からインスパイアされた特別メニューを期間限定で販売します。

「ルーヴル美術館展 ルネサンス」コラボレーション アフタヌーンティーセット

お好みのスイーツ４品または３品と、お好みのお茶をセットでどうぞ。

レオナルド・ダ・ヴィンチの《美しきフェロニエール》に着想を得たスイーツをお選びいただけます。

※14:00〜のメニューです。

価格：4品 ￥2,380〜 / ３品 ￥1,930〜（お茶付き） ※写真は＋￥180のプティパルフェを選択したスイーツイメージです。

販売期間：9/3〜10/31

【アフタヌーンティーセットで選べるスイーツはこちら】

「味わい/香り/彩りから見つめる、ルネサンス」を切り口に開発しました。

「味わい」から見つめる、ルネサンス

【9/3〜10/31】

マロンショートケーキ

「香り」から見つめる、ルネサンス

【9/3〜9/30】

巨峰と紅茶のブランマンジェ

「香り」から見つめる、ルネサンス

【10/1〜10/31】

スイートポテトと紅茶ホイップのモンブランタルト

「彩り」から見つめる、ルネサンス

【9/3〜9/30】

フランボワーズのプティパルフェ

※プティパルフェは＋￥180になります

「彩り」から見つめる、ルネサンス

【10/1〜10/31】

ラ・フランスとシャインマスカットのプティパルフェ

※プティパルフェは＋￥180になります

「ルーヴル美術館展 ルネサンス」コラボレーション 葡萄とベリーのジュレッティーソーダ

《美しきフェロニエール》の女性のドレスをイメージした、葡萄香るハイビスカスの赤いジュレをグレープルイボスティーと合わせたティーソーダ。フランボワーズをトッピング。

※ゼリーには葡萄香料を使用しています。

価格：￥1,050

販売期間：9/3〜10/31

「ルーヴル美術館展 ルネサンス」コラボレーション マロンショートケーキ

チョコスポンジにディプロマットクリームと栗、ガナッシュ、フランボワーズコンフィチュールをサンドし、イタリア栗のマロンペーストを使用したコクのあるマロンクリームを絞って仕上げました。《美しきフェロニエール》の額飾りをイメージしたラズベリーとアラザンをトッピング。

価格：￥1,000

販売期間：9/3〜11/11

ルーヴル美術館展 ルネサンス

会場：国立新美術館

会期：2026年9月9日（水）〜2026年12月13日（日）