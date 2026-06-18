フジテレビの軽部真一（63）アナウンサーが18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。仲良しの人気アイドルや、家が近所だというお笑い芸人など、意外な交流を打ち明けた。

この日のゲストは元フジテレビアナウンサーでフリーの中井美穂と八木亜希子。番組では2人を良く知る人物のプロフィールを出し、誰か当てるというクイズを行った。

そうしてシルエットで声を変えて登場した人物のヒントとして「中島健人とマブダチ！」と紹介された。中島と知り合ったきっかけについてその人物は「一緒に番組をやっていて、親しくなりましたね」とコメントした。

プライベートでも「たまに焼き肉を食べに行ったりね」と親交があると語った。

さらに「ハライチ澤部佑とご近所さん」と紹介された。MCの澤部とは自宅付近で「会ったことはない」としたものの、「うちの家族がしょっちゅう澤部さんを見かけているんです」と証言。澤部は「近所の焼き肉屋さんを教えたりね」との交流を打ち明けた。

また「かつてタモリや間寛平も任命された『燦々ぬまづ大使』を務めた」とも伝えられ、「小学校3年生、4年生の時に沼津に住んでいて、それを市長さんが知ってくださっていて、任命されました」などと語った。

続けて「2010年に発表された『第6回好きな男性アナウンサーランキング2位』」との情報ももたらされ、「自分で恥ずかしいですよ」と照れた。当時の1位は当時日本テレビだった羽鳥慎一だと言い「安住（紳一郎）さんが殿堂入りしたんじゃないかな」と説明した。

「ごめんなさい、もうついでだから言うけど、15年にわたってトップ10に入れてくれたんですよ」「去年から圏外になりましたけれど」と胸を張った。

ここまでのヒントやふくよかなシルエットで、出演者らはもう答えが分かっていると次々と語り、答えはMCの「ハライチ」岩井勇気以外は全員「軽部さん」と回答した。

そうして幕が開き、登場したのは軽部アナで「疲れちゃった」「シルエット最初で分かっちゃうのはつらいですね」と苦笑した。澤部も「企画倒れ…。まあたぶんそうですね」とつぶやいていた。