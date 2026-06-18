◆園田競馬５日目（６月１８日）

《小牧 太》

１勝を挙げて９５勝。ピエナフェリーチェ（５Ｒ）で勝利を意識。「好勝負を見込んでいる」（◎）。エランフェーヴル（８Ｒ）も「昇級しても」（◎）。クインズノヴァ（３Ｒ）は「力はあるので仕上がり次第で」（◎）。ディアタイザン（１１Ｒ）も「この相手でも差はない」（○）。ミストラルピンク（１２Ｒ）は「強敵相手にどこまで戦えるか」（○）。

《下原 理》

７２勝。ウィルダスク（９Ｒ）に力が入る。「いい競馬が続いている」（◎）。ラクプエル（３Ｒ）は「休み明けがどうか」（○）。ファイブレイナ（４Ｒ）も「距離延長でどこまで戦えるか」（○）。コスモカピタン（５Ｒ）は「気難しい面があるので気をつけたい」（○）。ミッドナイトフライ（６Ｒ）も「内枠は悪い材料ではない」（○）。ドリームハーモニー（７Ｒ）は「１番枠をどう乗るかがカギ」（○）。ミグラテール（１１Ｒ）は「ひとつでも上位を目指して」（△）。

《田野 豊三》

６９勝。ピンクブルー（２Ｒ）に自信。「前走の内容がいい。引き続きチャンス」（◎）。デルタフォー（１２Ｒ）も「しまいに向けていい位置を取れたら」（◎）。ボトムレス（７Ｒ）は「スタートが改善されてきた。うまく折り合いをつけたい」（○）。ボールザマホーニー（８Ｒ）も「昇級してどこまで戦えるか」（○）。

《杉浦 健太》

４６勝。おすすめはタイムレスラブ（７Ｒ）で「レース内容が良くなっている」（◎）。アラジャイ（４Ｒ）も「自分のペースで走ることができれば」（◎）。ララモンドール（１０Ｒ）は「後ろからになるので展開が向いてほしい」（○）。メイショウヤスマサ（８Ｒ）は「クラス慣れが必要か」（△）。

《笹田 知宏》

２８勝。エイシンテムジン（１１Ｒ）で重賞制覇を目指す。「（前走は）初の８２０メートル戦だったが、しっかり走っていた。展開ひとつで」（◎）。イロメガネ（１２Ｒ）は「前走は度外視していい。展開が向けば」（○）。

《小谷 哲平》

２７勝。チェリカ（１０Ｒ）に好感触。「攻め馬の動きがいい。逃げることも考えて乗りたい」（◎）。クラウンオーシャン（２Ｒ）も「このメンバーなら差はない」（◎）。マジカルフェイス（５Ｒ）は「先行できれば」（○）。ナムラマフィン（６Ｒ）も「前、前で運びたい」（○）。

《大山 真吾》

２６勝。シンゼンハチマン（１２Ｒ）に巻き返しムード。「具合はいいので改めての期待」（○）。

《新庄 海誠》

１７勝。テイケイモハラ（９Ｒ）に手応え。「今回は外寄りの枠に入ったので先行できそう。展開次第で」（◎）。キャッチマイアイ（７Ｒ）は「前走は砂をかぶった影響もあり、嫌がっていた。逃げ、２番手でレースを進めることができれば」（○）。ビガーサンライズ（５Ｒ）も「時計は詰めてきている」（○）。

《松木 大地》

１６勝。ガンバルフトシ（４Ｒ）に前進を見込む。「本来の走りができればここでも十分戦えるはず」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触