元日向坂48で女優の影山優佳（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」MF長谷川唯（29＝マンチェスターシティ）、DF清水梨紗（30＝リバプール）との3ショットを投稿した。

影山はW杯（ワールドカップ）北中米大会のDAZNの仕事で、長谷川と清水は14日（日本時間15日）に行われた1次リーグ初戦オランダ−日本戦（米・ダラス）を背番号「22」のユニホーム姿で現地観戦していた。

「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました」と明かし、プライベートでも仲の良い女子サッカー選手と米国で再会した。影山は八咫烏（やたがらす）のエンブレムが入った日本代表のトップスにグレーのパーカを羽織り、黒縁メガネをかけ、3人で街を散策。ほおづえをつくようなポーズでの3ショットなども添え「笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑 いつも気にかけてくださりありがとうございます」とつづった。

さらに「そして梨紗ちゃんHappy Birthday」とし、30歳の誕生日を15日に迎えた清水との2ショットでは右手で「3」、左手で「0」をつくり、祝福。「来年は女子ワールドカップだよ！もう楽しみ！」と記し、来年6月に開幕する女子W杯ブラジル大会での活躍も願った。

ファンやフォロワーからも「素敵な3ショット」「みんな仲良しで素敵」「豪華なスリーショット」「最強スリーショット」「3人さんべっぴんさん」「この3人はズルすぎる可愛い」「最高トリオ」「安定の可愛さ」「全員アイドルww」などのコメントが寄せられている。

影山は米国入り後、サッカーの中継やリポートの様子に加え、白い日本代表のアウェー用ユニホームのピチピチさでも注目を集めている。