Q. 炊飯器の「電源コード」を本体にぐるぐる巻き付けて収納しています。危険はないでしょうか？【専門家が解説】

Q. 炊飯器の「電源コード」を本体にぐるぐる巻き付けて収納しています。危険はないでしょうか？【専門家が解説】