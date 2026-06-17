漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。

決勝戦は、7月20日（月・祝）よる7時〜10時4分 日本テレビ・読売テレビ系全国ネットにて3時間生放送。さらに今大会では、ファイナリスト8組の激闘を応援する「ダブルインパクト2026 応援ビューイング」を開催！本会場とは別の特設会場から、熱くエールを送るファンの皆さんを大募集。応募方法は6月28日（日）よる6時に番組公式X（@double_impactTV）で発表する。

決勝戦の対戦方式は下記の通り。

■決勝戦の対戦方式

▼漫才・コント二刀流の芸人の魅力をより多くの方に知っていただくため、ファイナリストの数を前回大会の7組から今大会では8組に。

▼今大会では、漫才とコント両方で卓越したスペシャリストを選出するという観点から、ファーストステージでは8組のうち上位5組がセカンドステージへ進出し、下位3組はその時点で敗退。勝ち上がった5組でセカンドステージを戦い、優勝者が決定。

▼ファーストステージでは、漫才・コントどちらを行うかは各出場者が選択。セカンドステージでは点数の低い順に、もう片方のネタを披露。

▼漫才・コントともに4分でネタを披露。

▼各ネタは審査員5名（後日発表）が持ち点1人100点満点、トータル500点満点で審査。

▼漫才とコントの合計得点＝1000点満点で優勝者が決定。

■大会概要

「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」

決勝 放送日時：7月20日（月・祝）19:00〜22:04 3時間生放送（日本テレビ・読売テレビ系全国ネット）

MC：かまいたち・橋本環奈

優勝賞金：1000万円

応募資格：プロ・アマ・芸歴不問

審査基準：とにかく面白い漫才とコント

大会スローガン：「芸人、出し尽くせ。」

番組公式X：@double_impactTV

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/double-impact/