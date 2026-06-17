「デートDV」

◆テーマ【デートDV】

配偶者や恋人など、親密な関係にあるもしくはあった者から振るわれる暴力をDVといい

交際中の恋人同士で起きる暴力をデートDVという。

殴る・蹴るといった身体的な暴力だけでなく、

怒鳴る、不機嫌になるなどの精神的な暴力、

支払いを強要するなどの経済的な暴力も含まれ、

近年では中高生のデートDVの被害経験は約4割というデータもある程。

今回は「デートDV」について語らいます。

▼「デートDV」5つの種類

▼灰皿を投げられ、別れようとすると泣かれる…土屋アンナの壮絶な体験談

▼「俳優はチャラいから遊んじゃダメ」川島海荷が出会った行動制限をする男

▼借りたお金を返さず「今日はお金ない」と言い続ける元カレに安田美沙子は…

▼当事者への声掛け「そんな人とは別れなよ」はNG！？周りはどう接するべき？

▼見取り図・リリーと考える 相手を見極めるポイント

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

リリー(見取り図) /

阿部真紀(デートDV防止全国ネットワーク代表理事)・川島海荷・土屋アンナ・

安田美沙子 ※50音順