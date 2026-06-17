6月23日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「デートDV」
「デートDV」
◆テーマ【デートDV】
配偶者や恋人など、親密な関係にあるもしくはあった者から振るわれる暴力をDVといい
交際中の恋人同士で起きる暴力をデートDVという。
殴る・蹴るといった身体的な暴力だけでなく、
怒鳴る、不機嫌になるなどの精神的な暴力、
支払いを強要するなどの経済的な暴力も含まれ、
近年では中高生のデートDVの被害経験は約4割というデータもある程。
今回は「デートDV」について語らいます。
▼「デートDV」5つの種類
▼灰皿を投げられ、別れようとすると泣かれる…土屋アンナの壮絶な体験談
▼「俳優はチャラいから遊んじゃダメ」川島海荷が出会った行動制限をする男
▼借りたお金を返さず「今日はお金ない」と言い続ける元カレに安田美沙子は…
▼当事者への声掛け「そんな人とは別れなよ」はNG！？周りはどう接するべき？
▼見取り図・リリーと考える 相手を見極めるポイント
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
リリー(見取り図) /
阿部真紀(デートDV防止全国ネットワーク代表理事)・川島海荷・土屋アンナ・
安田美沙子 ※50音順