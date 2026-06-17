＜下町路線バスの旅＞

超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で

１年未満にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。

今回は台東区エリアを巡る。

【出演者】

吉村 崇

丘みどり

江上敬子（ニッチェ）

【今回体験した路線バス】

台東区内循環バス「ぐるーりめぐりん」

１日乗車券 300円

【訪れた場所】

●お米とごはん隅田屋 浅草店（東京都台東区）

・おむすび御膳 2,000円

●らぁ麺 富士虎屋 浅草店（東京都台東区）

営業時間／11:00〜22:00

・富士虎[黒] 1,100円

・富士虎[白] 1,100円

・富士虎[赤] 1,200円

・醤油どら焼き 300円

●喫茶メロー（東京都台東区）

営業時間／8:00〜20:00

・レトロプリン 750円

・クリームソーダ メロン 850円

・ナポリタン 1,050円

●浅草 生珍味 左馬（東京都台東区）

営業時間／11:00〜20:00

定休日／水曜

・ほたて貝柱わさび(100g) 1,500円

・いか刺し松前(100g) 980円

・ししゃもわさびサラダ(100g) 1,080円

・サーモンチーズ(100g) 1,080円

●餅屋半兵衛 浅草（東京都台東区）

営業時間／9:00〜17:00（水曜のみ11:30〜16:00）

・餅つき体験 10つきコース 1,200円

・抹茶 800円

●詩的喫茶 封灯（東京都台東区）

営業時間／平日13:00〜18:00、土日祝10:00〜20:00

定休日／火曜（祝日は営業）

・一年後の自分へ、手紙を書く TOMOSHIBI LETTER 3,630円〜

●GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY

食パンカフェレストラン 蔵前店（東京都台東区）

営業時間／8:00〜19:00

・お出汁香る和風カルボナーラ 1,300円

・新生姜たまごサンド 600円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜このグルメ誰の行きつけでＳＨＯＷ＞

豪華有名人がいきつけのお店を紹介！

一体誰のいきつけのお店なのかをスタジオで予想！

【出演者】

秋元真夏

ヤーレンズ

＜お店をご紹介していただきました＞

勝俣州和

【今回ご紹介したお店】

●トゥーランドット 臥龍居（東京都港区）

営業時間／平日・ランチ 11:30〜14:30 L.O、ディナー17:00〜21:00 L.O

土日祝・ランチ 11:00〜14:30 L.O、ディナー17:00〜21:00 L.O.

[料理]

・海老のジューシー小籠焼売 380円（１個）

・フカヒレの上海風煮込み 炊き立てご飯と一緒に 18,150円（75g）

・辣油の香り山椒の辛さ！癖になる辣香担々麺 2,200円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです

変更の可能性がございますのでご了承ください

※現在臨時休業や営業時間変更の場合もあります

詳細情報は、店舗の公式SNS等をご確認ください

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＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「名前に「ケン」が入る有名人」といえば？

1位 松平健

2位 志村けん

3位 渡辺謙

4位 松山ケンイチ

5位 ケンドーコバヤシ

6位 高倉健

7位 研ナオコ

8位 山粼賢人

9位 こっちのけんと