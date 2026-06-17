６月１７日（水）のヒルナンデス！★下町路線バスの旅★スターの行きつけグルメ★国民意識調査ビンゴ
＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年未満にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は台東区エリアを巡る。
【出演者】
吉村 崇
丘みどり
江上敬子（ニッチェ）
【今回体験した路線バス】
台東区内循環バス「ぐるーりめぐりん」
１日乗車券 300円
【訪れた場所】
●お米とごはん隅田屋 浅草店（東京都台東区）
・おむすび御膳 2,000円
●らぁ麺 富士虎屋 浅草店（東京都台東区）
営業時間／11:00〜22:00
・富士虎[黒] 1,100円
・富士虎[白] 1,100円
・富士虎[赤] 1,200円
・醤油どら焼き 300円
●喫茶メロー（東京都台東区）
営業時間／8:00〜20:00
・レトロプリン 750円
・クリームソーダ メロン 850円
・ナポリタン 1,050円
●浅草 生珍味 左馬（東京都台東区）
営業時間／11:00〜20:00
定休日／水曜
・ほたて貝柱わさび(100g) 1,500円
・いか刺し松前(100g) 980円
・ししゃもわさびサラダ(100g) 1,080円
・サーモンチーズ(100g) 1,080円
●餅屋半兵衛 浅草（東京都台東区）
営業時間／9:00〜17:00（水曜のみ11:30〜16:00）
・餅つき体験 10つきコース 1,200円
・抹茶 800円
●詩的喫茶 封灯（東京都台東区）
営業時間／平日13:00〜18:00、土日祝10:00〜20:00
定休日／火曜（祝日は営業）
・一年後の自分へ、手紙を書く TOMOSHIBI LETTER 3,630円〜
●GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY
食パンカフェレストラン 蔵前店（東京都台東区）
営業時間／8:00〜19:00
・お出汁香る和風カルボナーラ 1,300円
・新生姜たまごサンド 600円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
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＜このグルメ誰の行きつけでＳＨＯＷ＞
豪華有名人がいきつけのお店を紹介！
一体誰のいきつけのお店なのかをスタジオで予想！
【出演者】
秋元真夏
ヤーレンズ
＜お店をご紹介していただきました＞
勝俣州和
【今回ご紹介したお店】
●トゥーランドット 臥龍居（東京都港区）
営業時間／平日・ランチ 11:30〜14:30 L.O、ディナー17:00〜21:00 L.O
土日祝・ランチ 11:00〜14:30 L.O、ディナー17:00〜21:00 L.O.
[料理]
・海老のジューシー小籠焼売 380円（１個）
・フカヒレの上海風煮込み 炊き立てご飯と一緒に 18,150円（75g）
・辣油の香り山椒の辛さ！癖になる辣香担々麺 2,200円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです
変更の可能性がございますのでご了承ください
※現在臨時休業や営業時間変更の場合もあります
詳細情報は、店舗の公式SNS等をご確認ください
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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「名前に「ケン」が入る有名人」といえば？
1位 松平健
2位 志村けん
3位 渡辺謙
4位 松山ケンイチ
5位 ケンドーコバヤシ
6位 高倉健
7位 研ナオコ
8位 山粼賢人
9位 こっちのけんと