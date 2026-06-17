＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年未満にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は台東区エリアを巡る。

【出演者】
吉村 崇
丘みどり
江上敬子（ニッチェ）

【今回体験した路線バス】
台東区内循環バス「ぐるーりめぐりん」
１日乗車券　300円 

【訪れた場所】
●お米とごはん隅田屋　浅草店（東京都台東区）
・おむすび御膳　　2,000円

●らぁ麺 富士虎屋　浅草店（東京都台東区）
営業時間／11:00〜22:00
・富士虎[黒]　　1,100円 
・富士虎[白]　　1,100円
・富士虎[赤]　　1,200円
・醤油どら焼き　　300円

●喫茶メロー（東京都台東区）
営業時間／8:00〜20:00
・レトロプリン　　750円
・クリームソーダ　メロン　850円
・ナポリタン　1,050円

●浅草 生珍味　左馬（東京都台東区）
営業時間／11:00〜20:00
定休日／水曜
・ほたて貝柱わさび(100g) 　1,500円
・いか刺し松前(100g)　　980円
・ししゃもわさびサラダ(100g) 　　1,080円
・サーモンチーズ(100g)　　　1,080円

●餅屋半兵衛　浅草（東京都台東区）
営業時間／9:00〜17:00（水曜のみ11:30〜16:00）
・餅つき体験　10つきコース　　 1,200円
・抹茶　　 800円

●詩的喫茶　封灯（東京都台東区）
営業時間／平日13:00〜18:00、土日祝10:00〜20:00
定休日／火曜（祝日は営業）
・一年後の自分へ、手紙を書く　TOMOSHIBI LETTER　　3,630円〜

●GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY
　食パンカフェレストラン　蔵前店（東京都台東区）
営業時間／8:00〜19:00
・お出汁香る和風カルボナーラ　1,300円
・新生姜たまごサンド　600円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜このグルメ誰の行きつけでＳＨＯＷ＞
豪華有名人がいきつけのお店を紹介！
一体誰のいきつけのお店なのかをスタジオで予想！

【出演者】
秋元真夏
ヤーレンズ

＜お店をご紹介していただきました＞
勝俣州和

【今回ご紹介したお店】 
●トゥーランドット 臥龍居（東京都港区）
営業時間／平日・ランチ 11:30〜14:30 L.O、ディナー17:00〜21:00 L.O
　　　　　土日祝・ランチ 11:00〜14:30 L.O、ディナー17:00〜21:00 L.O.   
[料理]
・海老のジューシー小籠焼売　　380円（１個）
・フカヒレの上海風煮込み　炊き立てご飯と一緒に　　18,150円（75g）
・辣油の香り山椒の辛さ！癖になる辣香担々麺　　　2,200円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです
　変更の可能性がございますのでご了承ください
※現在臨時休業や営業時間変更の場合もあります
詳細情報は、店舗の公式SNS等をご確認ください

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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「名前に「ケン」が入る有名人」といえば？

1位　松平健
2位　志村けん
3位　渡辺謙
4位　松山ケンイチ
5位　ケンドーコバヤシ
6位　高倉健
7位　 研ナオコ
8位　山粼賢人
9位　こっちのけんと