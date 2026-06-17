結婚・出産が足かせに？女優が明かした韓国芸能界の厳しい現実「キャスティングから外される」

女優のコ・アソンが、女優たちの結婚や出産が俳優活動に与える影響について率直な思いを語った。

6月14日に公開されたYouTubeチャンネル「ヨイド育児退勤クラブ」のコンテンツ『都会の女性避難所』に、コ・アソンが出演した。

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この日、出演者たちは妊娠や出産、キャリアの中断をテーマに意見を交わした。

トークの中で、俳優たちの妊娠や出産のタイミングについて話題が及ぶと、コ・アソンは「女優同士で集まると、冗談交じりに『仕事の空白期間ができたら、その間に早く子どもを産んだほうがいいのかな』という話をすることがあります」と明かした。

続けて、「いつ新しい作品のオファーが来るか分からないので、休んでいる期間でさえ気が休まりません」と打ち明けた。

（画像＝「ヨイド育児退勤クラブ」）コ・アソン

さらに、「私はまだ未婚なので実際に経験したわけではありませんが、結婚して子どもを産んだら、演じられる役柄の幅が狭まるのではないかという不安もあります」とし、「業界関係者の間では、『結婚したんじゃなかった？』という理由で、キャスティングの段階で候補から外されるケースもあると聞きました」と語った。

これに対し、キム・チョヒ監督は「特に女優たちは、そうしたプレッシャーを強く感じているようです」と共感を示した。

コ・アソンの発言を受け、ネットユーザーからは「キャリア中断への不安は、多くの女性が共感できると思う」「俳優も結局は不安定な職業なのだと感じる」など、さまざまな反応が寄せられた。