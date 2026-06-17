1次リーグJ組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦。リオネル・メッシは前半に先制ゴールを決める一方、接触シーンでイエローカードは出ず。海外ファンからは疑問の声が上がった。

前半17分、アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。エリア外で左足を振り抜き、見事にゴール。この日のセネガル戦で2ゴールを挙げたエムバペ（フランス）に並ぶW杯通算14得点となった。

一方、アルジェリアのマンディとの競り合いでは、海外ファンが疑問を抱くシーンも。メッシの左足の裏が、マンディの右ふくらはぎにまともに入った。メッシのファウルにはなったが、イエローカードは出なかった。

Xには「イエローすら出ないのか…」「レッドだろ」「メッシの酷いタックルだ」「これでレッド出ないってどういうこと！？」「メッシは救われたな」「レッドでなくてもイエローは出るべきだろ」「カードなしだと？？？」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）