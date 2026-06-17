「すごい量ですね…！」佐久間大介、仙台でラーメン二郎を堪能！ 「マジのジロリアンのレポやねんこれwww」
Snow Manの佐久間大介さんは6月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ラーメン二郎仙台店2」を訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】仙台でラーメン二郎を食べる佐久間大介
ファンからは「すごい量ですね…！」「このほっそい体のどこにこの大盛りラーメンが入るのか」「丼ぶりが大きいのか、さっくんのお顔が小さいのか？」「仙台まで行くとは…」「流石ジロリアン佐久間」「マジのジロリアンのレポやねんこれwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】仙台でラーメン二郎を食べる佐久間大介
「このほっそい体のどこにこの大盛りラーメンが入るのか」佐久間さんは「先日【ラーメン二郎仙台店2】に行ってきました！！！」と報告し、3枚の写真を投稿。ボリュームたっぷりなラーメンにキムチ、うずら、生姜をトッピングしています。「スープはガッツリの乳化で、マイルドながら力強い味！！」と感想も。ラーメン二郎への愛が伝わります。
「ラーメン二郎前橋千代田町店」も訪問5月21日の投稿では「少し前に、ラーメン二郎前橋千代田町店に行ってきました！！ 超非乳化で、まじで胃に優しい二郎でめちゃ美味しかった！！！！」と報告し、写真を公開した佐久間さん。たびたび地方でラーメン二郎を食べているようです。ファンからは「『胃に優しい二郎』という理解の追いつかないパワーワード」「胃に優しいのレベルがバグってる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)