◇インターリーグ ドジャース4−3レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で2試合続けてノーヒットに終わったが、チームは1点差ゲームを制しカード初戦をものにした。MLB公式Xでカメラマン席に“親日家”のNBA選手が座っていたことを報告した。

MLB公式Xでは「ディアンドレ・ジョーダンが昨夜のドジャースの試合に写真家として現れ、昨季チャンピオンたちのエピックなショットをいくつか撮影しました」と、カメラマン席で撮影するNBAペリカンズのディアンドレ・ジョーダンの姿を投稿した。

ジョーダンは、大の親日家として知られ、過去に来日して日本文化や日本食を堪能しており、自身のSNSを通じて日本語での発信や学習の成果を披露し、多くの日本のファンを喜ばせた。

この試合でドジャースは3点を追う2回にタッカーが6号3ランを放って同点に追いつくと、3−3で迎えた7回1死、代打・ロハスが値千金の勝ち越し弾で逆転勝利を飾った。