16歳になるおじいちゃん猫は、赤ちゃんに興味がある様子だったのだそう。そっと自分から近づいて、やさしく見守っているのだとか。動画は6.6万回以上も再生され、「かわゆいかわゆい！！」「優しい気遣いがたまりませーん」とのコメントが集まっています。

【動画：赤ちゃんに近づいてきた『おじいちゃん猫』を見ていると…ほっこりする光景】

赤ちゃんに近づくおじいちゃん猫

Instagramアカウント「種&coco」さまに登場したのは、16歳になるおじいちゃん猫の種くん。年齢を重ねて最近は好奇心が薄めになってきていたものの、赤ちゃんの存在には興味津々の様子なのだとか。

種くんは、自分から赤ちゃんに近づいていくと、くんくんと体のにおいを嗅いでいたとのこと。赤ちゃんが種くんに触れそうになると、少し身を引いて、戸惑っているようだったのだそう。

ほどよい距離感で見守りたい種くん

どうやら種くんは、顔に触れられることにまだ抵抗がある様子。それでもやはり気にはなるようで、赤ちゃんが自分の体に触れることができないくらいの距離で、再びにおいを嗅いでいたのだそう。

種くんは、赤ちゃんにどのように対応すればいいのかが、まだよくわかっていなさそうな様子だったのだとか。これから少しずつ、お互いに距離感を学んでいくところなのですね。

しっぽを使って赤ちゃんのお相手

種くんは、赤ちゃんから少し離れたところに移動し、お尻を向けて座ったのだそう。顔を触られるのにはまだ抵抗があるので、しっぽであればいいかな、と思っているようだったとのこと。

飼い主さんから見ると、種くんは赤ちゃんに対してとてもお兄さんらしい対応をしてくれているように見えるのだそう。これからも飼い主さんたちと一緒に赤ちゃんの成長を見守ってくださいね。

赤ちゃんをやさしく見守る姿は、Instagramで6.6万回以上も再生され、「わぁなんて可愛いふたりなの。優しい気遣いがたまりませーん」「赤ちゃんと猫ちゃん可愛いですね。猫ちゃん赤ちゃん見たり、手をクンクンしてちゃんと見てますね」「そっと見守ってる姿が可愛いですね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「種&coco」さまには、種くんと、一緒に暮らす、同じく16歳のココちゃんの日常の姿がたくさん投稿されています。のんびりと過ごす2匹の姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「種&coco」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。