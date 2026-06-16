コットンきょんの美人妻、息子とおもちゃ王国へ 故郷凱旋ショットに「エモすぎる」「幸せオーラ全開」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】コットンきょんの美人妻「エモすぎる」息子と故郷凱旋ショット
岡山県出身のまつきは「念願の…」と添え、同県にあるテーマパーク「おもちゃ王国」で撮影した息子との写真を投稿。白のキャップにノースリーブトップスとデニムパンツを合わせたスタイルで、息子を腕に抱き笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
また「おもちゃ王国」と位置情報をタグ付けした写真では、息子を中央に「こどもちゃれんじ」の人気キャラクター・しまじろうと並んだショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「エモすぎる」「仲良し親子でほっこり」「幸せオーラ全開」「2人とも楽しそう」「素敵な思い出になりますね」などの声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】コットンきょんの美人妻「エモすぎる」息子と故郷凱旋ショット
◆まつきりな、息子との2ショット披露
岡山県出身のまつきは「念願の…」と添え、同県にあるテーマパーク「おもちゃ王国」で撮影した息子との写真を投稿。白のキャップにノースリーブトップスとデニムパンツを合わせたスタイルで、息子を腕に抱き笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
◆まつきりなの投稿に「エモすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「エモすぎる」「仲良し親子でほっこり」「幸せオーラ全開」「2人とも楽しそう」「素敵な思い出になりますね」などの声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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