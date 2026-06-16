【グラビア】えなこさんが表紙＆夏先取りフォトブックに登場！「週刊SPA! 6月23・30日合併特大号」本日発売
【週刊SPA! 6月23・30日合併特大号】 6月16日発売 価格：770円
【拡大画像へ】 【えなこさん】
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扶桑社は、「週刊SPA! 6月23・30日合併特大号」を6月16日に発売した。価格は770円。
38周年記念号の表紙と夏さきどりフォトブックには、えなこさんが登場。美女地図では、江籠裕奈さんが「天使の休息」をテーマに、束の間のオフタイムを披露する。
グラビアン魂は三田悠貴さんが登場し、見事なプロポーションを魅せる。また、推し撮では、花咲楓香さんのグラビアが掲載。さらに、「メルヘンか、小悪魔か」では、レースアンバサダーとしてサーキットを彩る阿比留あんなさんが登場する。
撮影／唐木貴央 ヘアメイク／ｍｉｋｏ スタイリング／八杉直美【江籠裕奈さん】
撮影／岡本武志 ヘアメイク／円谷歩美 スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）【三田悠貴さん】
撮影／唐木貴央 ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／佐賀愛衣【花咲楓香さん】
撮影／藤本和典 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）【阿比留あんなさん】
撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／米丸友子