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K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、6月16日に日本デビュー1周年を迎え、9月より自身初となるワールドツアーを開催することを発表した。

＜2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]＞と銘打ったツアーは、韓国・仁川公演を皮切りに、日本・神奈川をはじめ、高雄、バンコク、シンガポール、台北、マカオなどで開催予定だ。特に、韓国では、2025年11月に高尺スカイドームでの公演を成功させたPLAVEが、2026年は仁川文鶴競技場メインスタジアムと、初のスタジアム公演となる。

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◾️PLAVE コメント

僕たちPLAVEが、日本デビュー1周年を迎えました！

大好きなPLLIの皆さん！いつも応援してくださって本当にありがとうございます。

1年前、日本デビューショーケースのステージに立ったのが、ついこの間のようです。

皆さんと過ごした素敵な思い出は、僕たちの宝物です！これからもより良い音楽とステージをお届けできるよう一生懸命に頑張りますので、期待していてください。

9月の日本公演で皆さんにお会いできることを楽しみにしています！

PLLIの皆さん、愛しています！

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◾️4thミニアルバム『Caligo Pt.2』

2026年4月13日（月）配信

2026年4月14日（火）CDリリース