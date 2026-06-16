登録者数161万人の人気ユーチューバー「中町兄妹」が、16日までにユーチューブを更新。家族旅行でハワイを訪れた際の出来事を報告した。

家族でハワイを訪れた帰りの飛行機で、兄・中町JPだけ別の飛行機で帰宅したという。この時を振り返り「キャビンアテンダントの方が、正直、めっちゃかわいかったの。正直ね。その人がかわいすぎて、眠れなかったの。可愛いなーと思っちゃって」と、キャビンアテンダントに一目惚れしたことを明かした。

この時、お笑いタレントの千原ジュニアがキャビンアテンダントをナンパして結婚をしたエピソードを思い出し「もうナンパするしかないわ」と決断。「その方にペンと紙を借りていいですかって聞いたの。それで手紙を書いたの」と振り返った。

手紙に書く連絡先に悩んだ結果、中町JPとしてのアカウントを書いてしまうと「俺ちょっと有名ですよみたいなアピールになるじゃん？それはちょっとキモいなと思って」という思いに至り、友達にしか公開していないプライベートのインスタグラムアカウントを記載したという。

JPは「結構、ちゃんと文章書いたの。可愛いと思って…会えない可能性が高いので、もったいないと思い…よかったらフォローしてくださいって」と手紙の内容を明かした。

その後手紙を渡してから眠り、無事に帰国。その夜、インスタグラムにフォローリクエストが来たという。

相手も非公開アカウントだったため、相手にフォローリクエストを送ったところ承認された。ドキドキしながら開いたそのアカウントには、彼氏との写真が投稿されていたという。

JPはこの瞬間「恋が終わった」と悲しみを吐露。メッセージで「彼氏いるの聞かなくてすみません」と謝罪したところ、「いつもユーチューブ見てます」という返信があったという。

JPは「気付いてくれてたんだ」と驚くとともに「自分からプライベートアカウントをさらした」と大焦り。「ひと夏の恋、終了。人生で初めて、手紙を書いてナンパをした。ひとつ大人になったね」としみじみとかみしめていた。

この動画には「正面からチャレンジして散るJP凄くいい」「JPのCAお手紙エピソード、怖すぎで無理爆笑爆笑爆笑爆笑めちゃくちゃ怖いしぬ」「千原ジュニアの奥さまの前職は、CAじゃなくて空港内のお土産売り場の人ですよー！」「プライベート垢晒しただけなのおもろいけどいい出会いあって良かったね」「いいじゃん！JP！どんどん行動してこ！」と、応援などさまざまなコメントが寄せられた。