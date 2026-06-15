アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は続伸 アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:31現在

香港ハンセン指数 24842.67（+124.57 +0.50%）

中国上海総合指数 4096.47（+64.96 +1.61%）

台湾加権指数 45396.99（+1227.95 +2.78%）

韓国総合株価指数 8545.98（+422.36 +5.20%）

豪ＡＳＸ２００指数 8914.01（+109.97 +1.25%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76429.06（+901.11 +1.19%）



１５日のアジア株は総じて上昇。米国とイランが戦闘終結で合意したとの報道を受けて、買いが広がった。上海株は続伸。ハイテク株の上昇が目立った。台湾株は大幅続伸。米国とイランの合意報道や、前週末のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を背景に、ハイテク・半導体関連を中心に買われた。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、人工知能（ＡＩ）向け半導体設計の中科寒武紀科技、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、半導体メーカーの兆易創新科技、保険大手の中国人寿保険、海運会社の招商局能源運輸が買われた。



香港ハンセン指数は続伸。コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、半導体受託生産大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技が買われる一方で、天然ガス供給会社の新奥能源控股（ＥＮＮエナジー・ホールディングス）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。産金会社のノーザンスター・リソーシズ、金や銅の探鉱会社のサンドファイヤー・リソーシズ、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、投資銀行のマッコーリー・グループ、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、航空会社のカンタス航空が買われた。

外部サイト