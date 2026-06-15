“年商10億円CEO”の肩書き持つ脱北タレント、ダイエット注射で45kg減量！2XLからSサイズに

脱北タレントのイ・スンシルが、45kgの減量に成功した近況を公開した。

イ・スンシルは、6月14日に韓国で放送されたバラエティ番組『社長の耳はロバの耳』に出演し、女優ハン・ダガムとともに倉庫型スーパーの市場調査を行った。

「涙も尿も凍る」イ・スンシル、北朝鮮の過酷な実態を語る

“年商100億ウォンCEO”としても知られるイ・スンシルは、価格を確認することもなく枕や冷感布団をカートに入れ、豪快な買い物ぶりを見せた。彼女は、衣料品コーナーで足を止め、Sサイズのカーディガンを手に取った。

（画像＝KBS 2TV）イ・スンシル

イ・スンシルは「今は44〜55サイズを着ている」と明かし、スタジオを驚かせた。かつては2XLサイズを着ていた彼女の変化に、ハン・ダガムは「どうしてSサイズが着られるの？ 私が初めて会った時はLサイズだったのに」と驚きを隠せなかった。

するとイ・スンシルは、「もう少ししたら子犬の服も着られそう」と冗談を言い、これにチョン・ヒョンムが「ドーベルマン」と返して笑いを誘った。実際にSサイズのカーディガンを試着したイ・スンシルは、「クイーン・オブ・ザ・アジア！」と叫びながらモデルのように歩き、周囲を笑わせた。

番組では、2024年当時と2026年4月の姿を比較した映像も公開された。

現在、身長171cm・体重59kgのイ・スンシルは、ダイエット注射「ウゴービ」を使用し、今年3月までに35kgの減量に成功。その後1カ月でさらに10kg減量し、合計45kgのダイエットに成功したことが明らかになった。

イ・スンシルは「体が軽くなって本当に嬉しい。いろいろな服を着られるし、『綺麗になった』と言われることも増えた」と喜びを語った。また、パク・ミョンスから「体が軽くなると気分も違うでしょう？」と聞かれると、「本当にいいです」と満面の笑みを見せた。

なお、年商100億ウォン（約10億円）規模の食品会社を経営するイ・スンシルは、今年5月の放送でも引き締まったウエストを披露し、チョン・ヒョンムやキム・スクから「誰か分からなかった」と驚かれていた。