ちゃんぴおんず、カナメストーンら、「eFootball」で激突 女性タレント4人がチームリーダーに
NON STYLE・井上「リアルな日本代表のようなプレーを期待」
ABEMAは、女性タレントや芸人、ゲーム上級者らが異色のチームを結成し、「eFootball」にて激突する特別番組『ABEMA的eFootball祭〜チーム対抗サッカーゲームバトル〜』を、20日午後9時より生放送することを発表した。
【写真】この頃は幸せの絶頂だった…ちゃんぴおんず大ちゃん結婚報告時のラブラブショット
本番組は、コナミデジタルエンタテインメントの「eFootball（TM）」を通じて、経験者から初心者までが一緒になって熱狂できるトーナメント制のチーム対抗バトルを届ける特別番組。わずか10分の試合の中で悲喜交々なドラマが巻き起こり、「eFootball」のファンはもちろん、ルールを知らない方でも誰もが楽しめる内容となっている。
注目のチーム編成は、「女性タレント×芸人・YouTuber・インフルエンサー」からなる4つの異色チーム。YouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」でブレイク後、俳優・タレントとして活躍中の二瓶有加、人気ギャル雑誌『Happie nuts』専属モデルの今井アンジェリカ、Z世代から絶大な支持を集めるくれいじーまぐねっと・UraN、アイドルグループ・NMB48の元キャプテンである小嶋花梨の4人がチームリーダーを務める。
4人を支えるメンバーには、名門・東海大学の体育会サッカー部出身のちゃんぴおんず・大ちゃん、地元である鹿島市の鹿島中学校のサッカー部に所属していた経歴を持つカナメストーンといった芸人勢が集結。さらに、圧倒的なサッカースキルを武器に活動するトップサッカー系動画クリエイターのLISEM、海外サッカーの魅力を発信する3人組動画クリエイターのプレチャンが参戦する。また、実力派eFootball上級者の令和ちゃんねる、ちょぶり、ヒカックゲームズも登場。
番組のMCを務めるのはお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、実況には下田恒幸、スペシャルゲストにはeFootball コミュニティアンバサダーを務める俳優・萩原利久が登場し、大会を熱く盛り上げる。
本番組でMCを務める井上は「ちゃんぴおんずの大ちゃんがゲームをプレーしている時の、大崎の手持ち無沙汰感をどうするのかが楽しみ」と期待を寄せ、「ゲームをプレーされる方が、のびのびと楽しめるような空気感を作れたら」と意気込みを語っている。
■NON STYLE・井上裕介 コメント全文
――今回番組MCを務めるにあたり、注目のチーム（または選手）と期待したい作戦（またはプレー）をその理由とともに教えてください。
注目選手：ちゃんぴおんず
理由：大ちゃんが、ゲームできるイメージが全くなく、どんなプレーを見せてくれるのか楽しみ。そして、ゲームを大ちゃんがプレーしてる時の大崎の手持ち無沙汰感をどうするのかが楽しみ。
期待したい作戦：リアルな日本代表のようなプレーを期待
理由：ゲームっぽいプレーよりかは、より現実に近いスーパープレーを見てみたい。
――今回、さまざまな出演者が「チームを組み」eFootballで対戦する企画となっておりますが、井上さんご自身がプレーするとしたら、チームを組みたいお相手はいらっしゃいますか？
小嶋花梨さん
――視聴者へのメッセージをお願いします。
ゲームをプレーされる方が、のびのびと楽しめるような空気感を作れたらなぁと思います。あとゲームの邪魔をしないように気をつけます。
ABEMAは、女性タレントや芸人、ゲーム上級者らが異色のチームを結成し、「eFootball」にて激突する特別番組『ABEMA的eFootball祭〜チーム対抗サッカーゲームバトル〜』を、20日午後9時より生放送することを発表した。
【写真】この頃は幸せの絶頂だった…ちゃんぴおんず大ちゃん結婚報告時のラブラブショット
本番組は、コナミデジタルエンタテインメントの「eFootball（TM）」を通じて、経験者から初心者までが一緒になって熱狂できるトーナメント制のチーム対抗バトルを届ける特別番組。わずか10分の試合の中で悲喜交々なドラマが巻き起こり、「eFootball」のファンはもちろん、ルールを知らない方でも誰もが楽しめる内容となっている。
4人を支えるメンバーには、名門・東海大学の体育会サッカー部出身のちゃんぴおんず・大ちゃん、地元である鹿島市の鹿島中学校のサッカー部に所属していた経歴を持つカナメストーンといった芸人勢が集結。さらに、圧倒的なサッカースキルを武器に活動するトップサッカー系動画クリエイターのLISEM、海外サッカーの魅力を発信する3人組動画クリエイターのプレチャンが参戦する。また、実力派eFootball上級者の令和ちゃんねる、ちょぶり、ヒカックゲームズも登場。
番組のMCを務めるのはお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、実況には下田恒幸、スペシャルゲストにはeFootball コミュニティアンバサダーを務める俳優・萩原利久が登場し、大会を熱く盛り上げる。
本番組でMCを務める井上は「ちゃんぴおんずの大ちゃんがゲームをプレーしている時の、大崎の手持ち無沙汰感をどうするのかが楽しみ」と期待を寄せ、「ゲームをプレーされる方が、のびのびと楽しめるような空気感を作れたら」と意気込みを語っている。
■NON STYLE・井上裕介 コメント全文
――今回番組MCを務めるにあたり、注目のチーム（または選手）と期待したい作戦（またはプレー）をその理由とともに教えてください。
注目選手：ちゃんぴおんず
理由：大ちゃんが、ゲームできるイメージが全くなく、どんなプレーを見せてくれるのか楽しみ。そして、ゲームを大ちゃんがプレーしてる時の大崎の手持ち無沙汰感をどうするのかが楽しみ。
期待したい作戦：リアルな日本代表のようなプレーを期待
理由：ゲームっぽいプレーよりかは、より現実に近いスーパープレーを見てみたい。
――今回、さまざまな出演者が「チームを組み」eFootballで対戦する企画となっておりますが、井上さんご自身がプレーするとしたら、チームを組みたいお相手はいらっしゃいますか？
小嶋花梨さん
――視聴者へのメッセージをお願いします。
ゲームをプレーされる方が、のびのびと楽しめるような空気感を作れたらなぁと思います。あとゲームの邪魔をしないように気をつけます。