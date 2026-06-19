サッカー元日本代表エースの本田圭佑が、21日に日本テレビ系で生中継される『FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア』（前10：25）で解説を務めることが19日、発表された。前日特番にも現地から生出演する。【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開強豪・オランダとの初戦で引き分けとなるスタートを切った日本は、第2戦でチュニジアと対戦する。チュニジアは、初戦でスウェーデンに1対5で敗れた後