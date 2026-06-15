IVE・REI（レイ）、WEGOビジュアルモデル就任 ストリート＆ガーリーの2パターン披露
韓国の6人組グループ・IVEのREI（レイ）が、「WEGO 2026 SUMMER」のビジュアルモデルに起用されたことが15日、発表された。
【写真】ストリートも完璧！着こなすIVE・REI（レイ）
IVEは、2021年12月のデビュー以降、アルバム『REVIVE＋』で音楽番組通算80冠を達成。日本では、22年10月にリリースしたデビューシングル「ELEVEN -Japanese ver.-」がオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得するなど、国内でもで高い支持を得ている。グループ唯一の日本人メンバーとして活躍するREIは、ステージでの圧倒的なパフォーマンスと、日常の柔らかなキャラクターとのギャップが魅力。独自の世界観と多彩な魅力で存在感を示すメンバーである。
REIのビジュアルモデル就任を記念し、同ブランド全店舗でのビジュアル掲出やスペシャルギフトのプレゼント、特別メッセージの放送など、さまざまな企画を展開する。
REIのビジュアル掲出は、19日から同ブランド全店舗にてスタート。ビジュアルは「STREET STYLE」「GIRLY STYLE」の2種類のスタイルをテーマに撮影を行い、第1弾として「STREET STYLE」のビジュアルを公開する。一部店舗では、ウィンドウ掲出や大型パネル設置も予定している。
また、同日から全店舗にてREIからの特別メッセージを届ける。ここでしか聞くことのできない貴重なメッセージとなっている。
19日から店内商品を税込7000円以上購入すると、今回のビジュアルをイメージしたオリジナルロゴデザインのミニポーチをプレゼント。ミニポーチはキーホルダー仕様となっており、バッグなどに自由にカスタムして使用できる。スペシャルギフトは数量限定となる。
【写真】ストリートも完璧！着こなすIVE・REI（レイ）
IVEは、2021年12月のデビュー以降、アルバム『REVIVE＋』で音楽番組通算80冠を達成。日本では、22年10月にリリースしたデビューシングル「ELEVEN -Japanese ver.-」がオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得するなど、国内でもで高い支持を得ている。グループ唯一の日本人メンバーとして活躍するREIは、ステージでの圧倒的なパフォーマンスと、日常の柔らかなキャラクターとのギャップが魅力。独自の世界観と多彩な魅力で存在感を示すメンバーである。
REIのビジュアル掲出は、19日から同ブランド全店舗にてスタート。ビジュアルは「STREET STYLE」「GIRLY STYLE」の2種類のスタイルをテーマに撮影を行い、第1弾として「STREET STYLE」のビジュアルを公開する。一部店舗では、ウィンドウ掲出や大型パネル設置も予定している。
また、同日から全店舗にてREIからの特別メッセージを届ける。ここでしか聞くことのできない貴重なメッセージとなっている。
19日から店内商品を税込7000円以上購入すると、今回のビジュアルをイメージしたオリジナルロゴデザインのミニポーチをプレゼント。ミニポーチはキーホルダー仕様となっており、バッグなどに自由にカスタムして使用できる。スペシャルギフトは数量限定となる。