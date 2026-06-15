【W杯2026】NHK、名言連発の本田圭佑解説を試合後に“異例”のコーナー化 ネットも反応「需要あるのわかってるやん」「やるなあww」
日本時間15日、「FIFA ワールドカップ 2026」で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた。NHKでは熱戦の模様を中継したが、試合後の特別番組で解説を務めた本田圭佑の発言を「本田語録」としてコーナー化。まさかの対応に、SNSを中心に話題を集めている。
【写真】SNS上で話題を集めている本田圭佑の解説「1にガクポ、2に…」
オランダ戦で日本は2度のリードを許す苦しい展開だったが、後半44分に鎌田大地の劇的同点ゴールで追いつき、強豪相手に勝ち点1を獲得した。NHKでは本田が解説を務めたが、前回大会と同様に名言を連発。「本田の解説」がトレンド入りを果たすなど、大きな注目を集めた。
すると試合直後のNHK特別番組内の中で、試合中の本田の名言を「本田語録」と題してプレイバック。NHKの小宮山晃義アナとの独特なやりとりなどが実況席を映した映像とともに紹介された。
このNHKの対応にネット上では「NHKも楽しんではる」「早速本田語録出してくるNHK、やるなあww」「需要あるのわかってるやん」「NHKも気づいてしまったか本田語録というキラーコンテンツに」との反響が寄せられている。
【写真】SNS上で話題を集めている本田圭佑の解説「1にガクポ、2に…」
オランダ戦で日本は2度のリードを許す苦しい展開だったが、後半44分に鎌田大地の劇的同点ゴールで追いつき、強豪相手に勝ち点1を獲得した。NHKでは本田が解説を務めたが、前回大会と同様に名言を連発。「本田の解説」がトレンド入りを果たすなど、大きな注目を集めた。
このNHKの対応にネット上では「NHKも楽しんではる」「早速本田語録出してくるNHK、やるなあww」「需要あるのわかってるやん」「NHKも気づいてしまったか本田語録というキラーコンテンツに」との反響が寄せられている。