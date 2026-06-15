6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。スタジオMCのアンミカが、30代の男性モデルのルックスと内面のギャップに悶絶する一幕があった。

【映像】アンミカが絶賛した31歳モデルの骨格

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

この日は、マジックミラー越しに女性陣が男性メンバーを品定めするファーストセレクションが行われた。多種多様なハイスペック男性が次々と現れるなか、スタジオではMC陣の「推しメン」トークが白熱した。

好みのタイプについて聞かれたアンミカは、「私は本当にこれブレないんですけど、色の白い人が好きで。あと、骨が好きなんですよ」と独特すぎる目線を告白。平祐奈が「どこの骨？鼻ですか？」と困惑気味に尋ねると、「骨が活きてる。全体！」と力説した。

そんなアンミカの視線を釘付けにしたのが、ジム店舗マネージャーとモデルを務めるショウヤだ。登場時から物静かで独特なオーラを放ち、女性陣からも一目置かれる洗練されたルックスの持ち主である。

アンミカはその後もショウヤの骨格の美しさを「骨が活きてる」と大絶賛し、すっかり彼に夢中な様子。しかし、クールでスタイリッシュな外見とは裏腹に、実は「だんじり祭り」を楽しむという男らしくて熱い一面も併せ持つ。無口で多くを語らないミステリアスさに加え、おとなしそうに見えて実は祭りで汗を流すというギャップが、より一層彼の魅力を引き立てている。

『何を考えているか知りたい』と女性陣の興味を強く惹きつけているショウヤ。骨格フェチのアンミカを大興奮させたそのイケメンぶりが、今後の婚活バトルでどのような嵐を巻き起こすのか、見逃せない展開となりそうだ。