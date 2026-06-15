田中麗奈×古川雄大『親愛なる夫へ』狂愛あふれるポスター＆第1話場面写真解禁 博多華丸の出演決定
田中麗奈と古川雄大がダブル主演する7月2日スタートのドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、狂愛あふれるポスタービジュアルが解禁。併せて、博多華丸の出演が発表されたほか、第1話より麻衣子と優一が一緒に婚姻届けを記入するという、幸せ絶頂シーンの場面カットが公開された。
【写真】博多華丸、優一（古川雄大）がMCを担当する情報番組のコメンテーター役で出演！
本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死“をきっかけに、知られざる妻のうそや裏の顔が次々と明らかになっていく、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。
行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻・坂井麻衣子役を田中麗奈、妻の束縛から逃れたいと願う夫・坂井優一役を古川雄大が演じる。事務所社長の麻衣子とフリーアナウンサーである優一。一見、華やかに見える夫婦に隠された真実とは―。
麻衣子の死後、優一の前に現れ、彼に接近していく謎のフリー記者・加藤悟役に前田公輝、麻衣子にスカウトされ、優一と同じ事務所に所属する後輩・岩崎愁斗役には尾崎匠海（INI）。
このたび、田中演じる狂愛妻・坂井麻衣子と、古川雄大演じる妻の束縛から逃れたいと願う麻衣子の夫・優一が登場するポスタービジュアルが初公開。
後ろから優一を抱きしめる麻衣子。麻衣子からは“愛という名の支配”が垣間見え、優一からは支配と理想の狭間で葛藤する窮屈な心情を表現している。麻衣子と優一、対照的な表情と構図で、二人の運命と関係性を描いている。
キャッチコピーは、「“嘘”と“秘密”が結婚を狂わせる―」。夫婦関係の綻びが引き起こす、運命の境地とは？
ビジュアル撮影の日が初対面となった田中と古川は、撮影時にお互いの立ち位置を確認したり、和やかな雰囲気の中で撮影が進行。この日、全ての撮影メニューと取材を終えると、「お疲れ様でした！」と田中と古川がそれぞれ笑顔であいさつし、スタッフから大きな拍手が沸き起こった。
また、優一がMCを担当する情報番組「ひるドキライブ」のコメンテーター・須田役を博多華丸が演じることが決定した。
華丸は「本日初日を迎えたのですが、『あさイチ』とやっていること変わらないなと（笑）、とても変な感覚を覚えています。こんなおじさんいるかな、というイメージでやっています（笑）。あと、標準語が新鮮です！ 皆さん、楽しみにしていてください」と言葉を寄せている。
ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』は、読売テレビ・日本テレビ系にて7月2日より毎週木曜23時59分放送（初回は24時9分）。
【写真】博多華丸、優一（古川雄大）がMCを担当する情報番組のコメンテーター役で出演！
本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死“をきっかけに、知られざる妻のうそや裏の顔が次々と明らかになっていく、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。
麻衣子の死後、優一の前に現れ、彼に接近していく謎のフリー記者・加藤悟役に前田公輝、麻衣子にスカウトされ、優一と同じ事務所に所属する後輩・岩崎愁斗役には尾崎匠海（INI）。
このたび、田中演じる狂愛妻・坂井麻衣子と、古川雄大演じる妻の束縛から逃れたいと願う麻衣子の夫・優一が登場するポスタービジュアルが初公開。
後ろから優一を抱きしめる麻衣子。麻衣子からは“愛という名の支配”が垣間見え、優一からは支配と理想の狭間で葛藤する窮屈な心情を表現している。麻衣子と優一、対照的な表情と構図で、二人の運命と関係性を描いている。
キャッチコピーは、「“嘘”と“秘密”が結婚を狂わせる―」。夫婦関係の綻びが引き起こす、運命の境地とは？
ビジュアル撮影の日が初対面となった田中と古川は、撮影時にお互いの立ち位置を確認したり、和やかな雰囲気の中で撮影が進行。この日、全ての撮影メニューと取材を終えると、「お疲れ様でした！」と田中と古川がそれぞれ笑顔であいさつし、スタッフから大きな拍手が沸き起こった。
また、優一がMCを担当する情報番組「ひるドキライブ」のコメンテーター・須田役を博多華丸が演じることが決定した。
華丸は「本日初日を迎えたのですが、『あさイチ』とやっていること変わらないなと（笑）、とても変な感覚を覚えています。こんなおじさんいるかな、というイメージでやっています（笑）。あと、標準語が新鮮です！ 皆さん、楽しみにしていてください」と言葉を寄せている。
ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』は、読売テレビ・日本テレビ系にて7月2日より毎週木曜23時59分放送（初回は24時9分）。