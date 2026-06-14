LINEマンガ、マンガがお得に買える大型セール「メガトク」を開催
LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、2026年6月13日（土）から6月28日（日）までの期間、人気作品の全巻60％OFFクーポン配布や単行本99円セールなど、マンガをお得に楽しむことができる「メガトク」を開催する。
『【推しの子】』（赤坂アカ・横槍メンゴ／集英社）と『夜桜さんちの大作戦』（権平ひつじ／集英社）など人気作合計5作品の単行本全巻を対象にした60％OFFクーポンの配布に加え、『クレバテスー魔獣の王と赤子と屍の勇者ー』（岩原裕二／LINEマンガ）、『出ていけ、と言われたので出ていきます 【電子単行本版】』（枝豆ずんだ・布袋花果・アオイ冬子／SB Creative Corp.）など人気作品を対象にした単行本99円セールが実施されている。6月20日（土）には対象作品が追加される予定となっている。
各詳細は特設サイトにて。
『【推しの子】』（赤坂アカ・横槍メンゴ／集英社）と『夜桜さんちの大作戦』（権平ひつじ／集英社）など人気作合計5作品の単行本全巻を対象にした60％OFFクーポンの配布に加え、『クレバテスー魔獣の王と赤子と屍の勇者ー』（岩原裕二／LINEマンガ）、『出ていけ、と言われたので出ていきます 【電子単行本版】』（枝豆ずんだ・布袋花果・アオイ冬子／SB Creative Corp.）など人気作品を対象にした単行本99円セールが実施されている。6月20日（土）には対象作品が追加される予定となっている。
各詳細は特設サイトにて。