サッカーW杯イケメン選手の女優妻、美しすぎるオフショットに反響 2025年6月に結婚
女優の泉里香が12日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから「美しいぃぃぃ」「可愛すぎます」といった反響が寄せられた。
【写真】泉里香の夫、サッカー日本代表・谷口彰悟、試合後の“男前”ショットに代表選手も反応「イケメンやなぁ」「顔交換してください」
2025年6月にサッカー日本代表でベルギーのシント＝トロイデンVV所属の谷口彰悟と結婚した泉。そんな彼女が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、リラックスした笑顔でカメラを見つめる彼女の姿が収められている。
プライベートが垣間見られる泉のオフショットに、ファンからは「あぁぁぁぁぁ美しいぃぃぃ」「最高に綺麗で素敵です！」「笑顔可愛すぎます」などの声が集まっている。
引用：「泉里香」インスタグラム（@rika_izumi_）
【写真】泉里香の夫、サッカー日本代表・谷口彰悟、試合後の“男前”ショットに代表選手も反応「イケメンやなぁ」「顔交換してください」
2025年6月にサッカー日本代表でベルギーのシント＝トロイデンVV所属の谷口彰悟と結婚した泉。そんな彼女が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、リラックスした笑顔でカメラを見つめる彼女の姿が収められている。
プライベートが垣間見られる泉のオフショットに、ファンからは「あぁぁぁぁぁ美しいぃぃぃ」「最高に綺麗で素敵です！」「笑顔可愛すぎます」などの声が集まっている。
引用：「泉里香」インスタグラム（@rika_izumi_）