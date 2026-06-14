「西武１−０巨人」（１４日、ベルーナドーム）

巨人が８度目の零敗で５カードぶりのカード負け越し。西武３連戦は計２得点しか奪えず、西武投手陣の前に完敗となった。

先発の井上が苦しみながらも踏ん張り続けたが、１球に泣いた。立ち上がりには２死から連打を浴びるなど満塁を背負うも、最後は柘植を二ゴロ。二回には１死から三塁打を許したが、石井、桑原を連続で見逃し三振に斬って取った。さらに四回は１死二塁で渡部を空振り三振、ここで三盗を決められて２死三塁とされたが、最後は岸を空振り三振と無失点でしのいだ。

だが、五回だった。先頭で迎えた石井との２度目の対戦。フルカウントからの７球目、内角高めの変化球を右翼ポール際へと運ばれ先制弾を被弾した。再三のピンチを三振でしのぐなど粘投を見せた井上だったが、５回２／３を６安打１失点８奪三振でマウンドを降りた。

一方の打線は相手先発・ワイナンスの前に沈黙。５回までに三度、先頭打者が出塁するも２度が併殺打に倒れるなど、反撃ムードとはならず。七回には２死満塁を作るも、２番手・ウィンゲンターの前に中山が３球三振に倒れた。

巨人は交流戦を１０勝６敗２分で終了。パ・リーグ相手に勝ち越しを決め、セ・リーグでの順位を大きく押し上げた。