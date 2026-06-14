　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※6月5日信用売り残の5月29日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<543A> ＡＲＣＨＩＯ　　　-3,108　　　6,257　　　1.98
２．<7201> 日産自 　　　 　　-1,840　　　1,319　　 27.47
３．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,268　　 16,586　　　3.13
４．<3064> モノタロウ 　 　　　-849　　　　120　　 10.52
５．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-728　　　3,901　　　8.50
６．<7211> 三菱自 　　　 　　　-505　　　　886　　　9.04
７．<6966> 三井ハイテク　　　　-386　　　　327　　　9.54
８．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-369　　　1,035　　 89.60
９．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-345　　　1,392　　 16.11
10．<2492> インフォＭＴ　　　　-324　　　1,147　　　1.92
11．<7383> ネットプロ 　 　　　-319　　　　441　　 18.72
12．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-284　　　　786　　　2.89
13．<4689> ラインヤフー　　　　-237　　　　284　　 51.91
14．<3099> 三越伊勢丹 　 　　　-229　　　　347　　　0.50
15．<6098> リクルート 　 　　　-209　　　　449　　　1.73
16．<7389> あいちＦＧ 　 　　　-205　　　　252　　 16.61
17．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-204　　　1,084　　　2.08
18．<4005> 住友化 　　　 　　　-198　　　　604　　 13.10
19．<4062> イビデン 　　 　　　-197　　　　623　　　3.63
20．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-195　　　1,977　　　2.58
21．<7203> トヨタ 　　　 　　　-172　　　2,823　　　7.04
22．<3853> アステリア 　 　　　-163　　　　636　　　3.53
23．<5019> 出光興産 　　 　　　-161　　　　 63　　 16.54
24．<4506> 住友ファーマ　　　　-157　　　　291　　 32.87
25．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-156　　　　 80　　 46.74
26．<4385> メルカリ 　　 　　　-155　　　　345　　　7.40
27．<9519> レノバ 　　　 　　　-153　　　　402　　　4.04
28．<9216> ビーウィズ 　 　　　-153　　　　 80　　　2.89
29．<6857> アドテスト 　 　　　-152　　　　814　　　6.79
30．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　　-149　　　　444　　 34.11
31．<7173> 東京きらぼし　　　　-147　　　　254　　　2.42
32．<2337> いちご 　　　 　　　-146　　　　541　　　1.94
33．<5563> 新日本電工 　 　　　-138　　　　165　　　9.66
34．<4063> 信越化 　　　 　　　-138　　　　350　　　7.08
35．<6503> 三菱電 　　　 　　　-138　　　　180　　 16.74
36．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-137　　　2,692　　　1.44
37．<3289> 東急不ＨＤ 　 　　　-136　　　　 83　　　8.51
38．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-128　　　3,071　　　5.24
39．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-114　　　2,136　　 20.70
40．<6902> デンソー 　　 　　　-114　　　　209　　 19.58
41．<7261> マツダ 　　　 　　　-108　　　　563　　　6.84
42．<3673> ブロドリーフ　　　　-107　　　　149　　　8.85
43．<9990> サックスバー　　　　-104　　　　 54　　　3.95
44．<9983> ファストリ 　 　　　-104　　　　317　　　0.45
45．<3315> 日本コークス　　　　-104　　　2,007　　　5.17
46．<2585> Ｌドリンク 　　　　　-98　　　　113　　 10.14
47．<2884> ヨシムラＨＤ 　　　　-98　　　　351　　　4.23
48．<7272> ヤマハ発 　　　　　　-95　　　　148　　 15.90
49．<9506> 東北電 　　　　　　　-93　　　　 37　　103.56
50．<6191> エアトリ 　　　　　　-93　　　　 34　　 23.15

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