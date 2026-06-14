信用残ランキング【売り残減少】 ＡＲＣＨＩＯ、日産自、Ｊディスプレ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※6月5日信用売り残の5月29日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -3,108 6,257 1.98
２．<7201> 日産自 -1,840 1,319 27.47
３．<6740> Ｊディスプレ -1,268 16,586 3.13
４．<3064> モノタロウ -849 120 10.52
５．<9984> ＳＢＧ -728 3,901 8.50
６．<7211> 三菱自 -505 886 9.04
７．<6966> 三井ハイテク -386 327 9.54
８．<9501> 東電ＨＤ -369 1,035 89.60
９．<5016> ＪＸ金属 -345 1,392 16.11
10．<2492> インフォＭＴ -324 1,147 1.92
11．<7383> ネットプロ -319 441 18.72
12．<3436> ＳＵＭＣＯ -284 786 2.89
13．<4689> ラインヤフー -237 284 51.91
14．<3099> 三越伊勢丹 -229 347 0.50
15．<6098> リクルート -209 449 1.73
16．<7389> あいちＦＧ -205 252 16.61
17．<6752> パナＨＤ -204 1,084 2.08
18．<4005> 住友化 -198 604 13.10
19．<4062> イビデン -197 623 3.63
20．<4661> ＯＬＣ -195 1,977 2.58
21．<7203> トヨタ -172 2,823 7.04
22．<3853> アステリア -163 636 3.53
23．<5019> 出光興産 -161 63 16.54
24．<4506> 住友ファーマ -157 291 32.87
25．<8524> 北洋銀 -156 80 46.74
26．<4385> メルカリ -155 345 7.40
27．<9519> レノバ -153 402 4.04
28．<9216> ビーウィズ -153 80 2.89
29．<6857> アドテスト -152 814 6.79
30．<7868> 広済堂ＨＤ -149 444 34.11
31．<7173> 東京きらぼし -147 254 2.42
32．<2337> いちご -146 541 1.94
33．<5563> 新日本電工 -138 165 9.66
34．<4063> 信越化 -138 350 7.08
35．<6503> 三菱電 -138 180 16.74
36．<5074> テスＨＤ -137 2,692 1.44
37．<3289> 東急不ＨＤ -136 83 8.51
38．<3697> ＳＨＩＦＴ -128 3,071 5.24
39．<5401> 日本製鉄 -114 2,136 20.70
40．<6902> デンソー -114 209 19.58
41．<7261> マツダ -108 563 6.84
42．<3673> ブロドリーフ -107 149 8.85
43．<9990> サックスバー -104 54 3.95
44．<9983> ファストリ -104 317 0.45
45．<3315> 日本コークス -104 2,007 5.17
46．<2585> Ｌドリンク -98 113 10.14
47．<2884> ヨシムラＨＤ -98 351 4.23
48．<7272> ヤマハ発 -95 148 15.90
49．<9506> 東北電 -93 37 103.56
50．<6191> エアトリ -93 34 23.15
株探ニュース
※6月5日信用売り残の5月29日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -3,108 6,257 1.98
２．<7201> 日産自 -1,840 1,319 27.47
３．<6740> Ｊディスプレ -1,268 16,586 3.13
４．<3064> モノタロウ -849 120 10.52
５．<9984> ＳＢＧ -728 3,901 8.50
６．<7211> 三菱自 -505 886 9.04
７．<6966> 三井ハイテク -386 327 9.54
８．<9501> 東電ＨＤ -369 1,035 89.60
９．<5016> ＪＸ金属 -345 1,392 16.11
10．<2492> インフォＭＴ -324 1,147 1.92
11．<7383> ネットプロ -319 441 18.72
12．<3436> ＳＵＭＣＯ -284 786 2.89
13．<4689> ラインヤフー -237 284 51.91
14．<3099> 三越伊勢丹 -229 347 0.50
15．<6098> リクルート -209 449 1.73
16．<7389> あいちＦＧ -205 252 16.61
17．<6752> パナＨＤ -204 1,084 2.08
18．<4005> 住友化 -198 604 13.10
19．<4062> イビデン -197 623 3.63
20．<4661> ＯＬＣ -195 1,977 2.58
21．<7203> トヨタ -172 2,823 7.04
22．<3853> アステリア -163 636 3.53
23．<5019> 出光興産 -161 63 16.54
24．<4506> 住友ファーマ -157 291 32.87
25．<8524> 北洋銀 -156 80 46.74
26．<4385> メルカリ -155 345 7.40
27．<9519> レノバ -153 402 4.04
28．<9216> ビーウィズ -153 80 2.89
29．<6857> アドテスト -152 814 6.79
30．<7868> 広済堂ＨＤ -149 444 34.11
31．<7173> 東京きらぼし -147 254 2.42
32．<2337> いちご -146 541 1.94
33．<5563> 新日本電工 -138 165 9.66
34．<4063> 信越化 -138 350 7.08
35．<6503> 三菱電 -138 180 16.74
36．<5074> テスＨＤ -137 2,692 1.44
37．<3289> 東急不ＨＤ -136 83 8.51
38．<3697> ＳＨＩＦＴ -128 3,071 5.24
39．<5401> 日本製鉄 -114 2,136 20.70
40．<6902> デンソー -114 209 19.58
41．<7261> マツダ -108 563 6.84
42．<3673> ブロドリーフ -107 149 8.85
43．<9990> サックスバー -104 54 3.95
44．<9983> ファストリ -104 317 0.45
45．<3315> 日本コークス -104 2,007 5.17
46．<2585> Ｌドリンク -98 113 10.14
47．<2884> ヨシムラＨＤ -98 351 4.23
48．<7272> ヤマハ発 -95 148 15.90
49．<9506> 東北電 -93 37 103.56
50．<6191> エアトリ -93 34 23.15
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