追加招集の町野修斗が合流！ 日本代表がいよいよW杯初戦へ…決戦の地・ダラスでオランダ戦に向けた公式練習を実施
日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。
日本代表は12日の練習後にチャーター便で決戦の地・ダラス入り。遠藤航の離脱に伴い追加招集された町野修斗も現地で合流した。冒頭15分のみの公開パートでは、町野やサポートメンバーとして帯同している吉田麻也、南野拓実を含めた全選手が参加し、ストレッチやボール回しで調整した。なお、同日午後には森保一監督の公式会見が行われる予定となっている。
オランダとのグループステージ第1戦は、6月15日（月）日本時間5時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
日本代表は12日の練習後にチャーター便で決戦の地・ダラス入り。遠藤航の離脱に伴い追加招集された町野修斗も現地で合流した。冒頭15分のみの公開パートでは、町野やサポートメンバーとして帯同している吉田麻也、南野拓実を含めた全選手が参加し、ストレッチやボール回しで調整した。なお、同日午後には森保一監督の公式会見が行われる予定となっている。
オランダとのグループステージ第1戦は、6月15日（月）日本時間5時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）