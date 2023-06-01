日テレ『シューイチ』中丸雄一の出演を告知 過去にはレギュラー出演も…密会報道で24年8月から見合わせ続く
日本テレビ系『シューイチ』の公式SNSが13日に更新され、14日の放送に元KAT-TUNの中丸雄一（42）がVTR出演することが明らかになった。
【写真】まじっすか！『シューイチ』が中丸雄一の番組出演を告知
公式SNSでは「9時10分頃からはまじっすか『８番出口』が映画化され今注目インディーゲームの世界をゲーム大好き #中丸雄一 が体当たり調査」と写真つきで伝えている。中丸の公式サイトでも14日の出演情報として「「NTV『シューイチ』に中丸雄一がVTR出演します！」と記載されている。
中丸は同番組にかつてレギュラー出演していたが、24年8月に一部週刊誌による“密会報道”を受けて謹慎。その後、活動再開して以降も、出演見合わせが続いていた。
【写真】まじっすか！『シューイチ』が中丸雄一の番組出演を告知
公式SNSでは「9時10分頃からはまじっすか『８番出口』が映画化され今注目インディーゲームの世界をゲーム大好き #中丸雄一 が体当たり調査」と写真つきで伝えている。中丸の公式サイトでも14日の出演情報として「「NTV『シューイチ』に中丸雄一がVTR出演します！」と記載されている。
中丸は同番組にかつてレギュラー出演していたが、24年8月に一部週刊誌による“密会報道”を受けて謹慎。その後、活動再開して以降も、出演見合わせが続いていた。