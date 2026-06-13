ミュージシャン・俳優のGACKTさんが6月13日、自身のＸを更新。衝撃の肉体美を披露し、大反響となりました。

【写真を見る】【 GACKT 】 「53歳。まあ、こんな感じ。」衝撃の肉体美を披露！「生きている彫刻みたいです。眩しい」



GACKTさんは、【人は他人を心配しているようで、自分の価値観を投影している】と書き始めると、「随分と連絡を取っていない知り合いから久しぶりに連絡が来た。と思ったら、“GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？痩せた方がいいですよ！笑”とのこと。なんのことだかさっぱりわからず、“どうした急に？何か嫌なことでもあったのか？

相変わらず仕事がうまくいってないのか？”と聞くと、“いや、ニュースで見たので連絡してみました！“だそうだ。



調べてみると、どうでもいい内容のボクに関する記事が出ていた。久しぶりに連絡してくる内容がそれか…。彼にはこう返した。“ボクの人生で太ったことは一度もないよ。むしろ一日一食のボクは、どうやったら痩せなくて済むかを考えることの方が多い。わざわざ心配してくれてありがとう。オマエも体には気をつけてくれ”

もちろん、心配ではなく冷やかしなんだろう。人間ってのは面白い。他人を見ているようで、実は自分自身を見ている。



ちなみに、ボクは別にムキムキになりたいわけでもない。ただ、死ぬまでやりたいことをやれるように、毎日体を整えているだけ。トレーニングも特別なことじゃない。歯を磨くのと同じ。そんな感覚だ。GACKT、53歳。まあ、こんな感じ。」と投稿すると、筋肉隆々の肉体美を披露しました。



ネットでは「ギリシャ彫刻の様だ。」「ウエストのくびれが半端ない」「生きている彫刻みたいです。眩しい」「毎日の積み重ねて大事ですねー。」「53歳の身体じゃない！！」「“他人の価値観を投影している”という言葉、本当に心に刺さりました。」などの反響がありました。

【担当：芸能情報ステーション】