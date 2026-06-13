あのパリス・ヒルトンも来場！キラキラ全開、オリジナル26番ユニがとにかく気になる「さすがセレブ」「アメリカだなー」【W杯】
名将マウリシオ・ポチェティーノが率いるアメリカ代表が現地６月12日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、パラグアイ代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦。地元サポーターの後押しを受け、４−１で快勝した。
ゴールラッシュとともに注目を集めたのが、あまりに豪華な来場者たちだ。元イングランド代表のデイビッド・ベッカムと並んで観戦したトム・クルーズをはじめ、ブラッド・ピット、ジョージ・ルーカス、ビル・ゲイツら、アメリカを代表するスーパースターが集結した。
そしてヒルトンホテル創業者一族の令嬢で、マルチな活躍を見せるパリス・ヒルトンの姿も。背番号26で「HILTON」の名が入ったオリジナルのアメリカ代表ユニホームは、きらびやかにデコレーションされていた。
この様子は『DAZN』の中継内でも紹介されたなか、SNS上に「背番号、めちゃくちゃキラキラ笑」「スワロフスキー仕様ユニホームでびっくり」「さすがセレブ」「アメリカだなー」といったコメントが並んでいる。
今後もピッチのみならず、スタンドにも熱視線が注がれそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「HILTON」と26番がキラキラ！さすがのオリジナルユニホーム
ゴールラッシュとともに注目を集めたのが、あまりに豪華な来場者たちだ。元イングランド代表のデイビッド・ベッカムと並んで観戦したトム・クルーズをはじめ、ブラッド・ピット、ジョージ・ルーカス、ビル・ゲイツら、アメリカを代表するスーパースターが集結した。
そしてヒルトンホテル創業者一族の令嬢で、マルチな活躍を見せるパリス・ヒルトンの姿も。背番号26で「HILTON」の名が入ったオリジナルのアメリカ代表ユニホームは、きらびやかにデコレーションされていた。
この様子は『DAZN』の中継内でも紹介されたなか、SNS上に「背番号、めちゃくちゃキラキラ笑」「スワロフスキー仕様ユニホームでびっくり」「さすがセレブ」「アメリカだなー」といったコメントが並んでいる。
今後もピッチのみならず、スタンドにも熱視線が注がれそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「HILTON」と26番がキラキラ！さすがのオリジナルユニホーム