巨人は17日、ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介投手（28）と契約合意したと発表した。小笠原は15年ドラフト1位で中日に入団して9年間プレー。22年に初の2桁となる10勝をマークするなど、通算46勝（65敗）を挙げた。24年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して、ナショナルズと2年契約を結んでメジャー移籍。1年目の昨季は主に中継ぎで23試合に登板し、1勝1敗、防御率6.98だった。今季は2Aで開幕を迎え