

中島健人

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する Grand Ceremony を開催。これに先立ち、Grand Ceremony を彩るレッドカーペットの模様を NHK BSで生放送する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ」の公式インタビュアーに、 「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アンバサダーの中島健人が決定した。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ」では、授賞式直前・レッドカーペットに登場するアーティストたちの中継・インタビューをお届けするほか、授賞式の見どころなど、「MUSIC AWARDS JAPAN2026」の魅力をたっぷり届ける。

東京のスタジオには、昨年に引き続き、ヒコロヒーさんやアーティストの解説として音楽ジャーナリストの柴那典氏が参加。さらに、レッドカーペット会場からは、ニューヨークがレポーターとして参加し、レッドカーペットを盛り上げる。

さらに、授賞式直前の中継では、 「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アンバサダーの中島健人が、公式インタビュアーとして登場することが決定。レッドカーペットに続々と登場するアーティストたちに、中島が直撃でインタビューを行う。番組の進行は、ＮＨＫの杉浦友紀アナウンサーがつとめる。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式について

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、6月13日に TOYOTA ARENA TOKYO および SGC ホール有明で授賞式を開催する。主要部門を表彰する Grand Ceremony は NHK で生放送、その前に開催されるレッドカーペットはNHK BSで、さらに、SGC ホール有明（東京ドリームパーク）で開催される60部門以上を表彰する Premiere CeremonyはTOKYO MXで放送。また、Premiere Ceremony および Grand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーである YouTube にて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーである NTT ドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radiko でも生配信する。さらに Spotify や TikTok、X、YouTube などの SNS プラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う。

MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ

放送 ：NHK BS・NHK BS プレミアム4K

放送日時：6月13日（土）午後６時００分〜７時３０分

出演者 ：

＜公式インタビュアー＞中島健人

＜レッドカーペット中継＞ニューヨーク

＜スタジオゲスト＞ 柴 那典、ヒコロヒー※五十音順

＜スタジオ MC＞杉浦友紀アナウンサー