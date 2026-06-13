夫いわく「固定資産税の支払いは面倒だから一括で！」しかし私は“家計”が心配なので4期に分けたいです。一括で払うメリットって何かあるのでしょうか？

固定資産税は4回に分けて支払える

固定資産税は、土地や建物を所有している人に課税される地方税です。一般的には毎年4月から6月頃に納税通知書が送られてきます。多くの自治体では、固定資産税を年4回に分けて納付できる仕組みになっています。

例えば、第1期から第4期までそれぞれ納期限が設定されており、各期限までに納めれば問題ありません。ただし、納期限は自治体によって異なるため、必ず通知書を確認することが大切です。

なお、4期払いを選んだからといって特別な手続きが必要なわけではありません。納付書ごとに期限まで支払えば、自動的に分割納付となります。



納期限を過ぎると延滞金が発生する可能性がある

結論から言うと、固定資産税を4期払いにしていて、各期の納期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があります。

固定資産税にはそれぞれ納期限が定められており、その日までに支払いが確認できない場合、「滞納」という扱いになります。その結果、本来の税額に加えて延滞金が加算されることがあります。

ただし、実際には納期限を1日過ぎただけですぐに高額な延滞金が発生するわけではありません。延滞金には一定の計算ルールがあり、自治体によっては少額の場合は徴収されないケースもあります。

とはいえ、放置している期間が長くなるほど負担は大きくなるため注意が必要です。また、督促状が届いたり、最終的には財産の差し押さえにつながったりする可能性もあります。



一括払いにするメリットとは？

一括払いなら最初にまとめて納付できるため、複数回の納期限を管理する手間が減り、払い忘れ防止につながります。

ただし、一括払いにはまとまったお金が必要です。固定資産税は数万円から数十万円になることもあるため、家計への負担を考慮しながら判断する必要があります。

なお、自治体によっては口座振替を利用できる場合もあります。自動引き落としにしておけば、納期限を忘れるリスクを減らせます。



4期払いが向いている人もいる

一括払いには納期限管理の手間を減らせるメリットがある一方で、4期払いは支出を分散できるため、家計への負担を抑えやすい特徴があります。

例えば、教育費や住宅ローンなどの決まった支出があるケースだと、一度に大きな金額を払うよりも、数回に分けたほうが資金の管理がしやすい場合があります。

近年はスマホ決済アプリやクレジットカード納付に対応している自治体も増えています。これらを活用すれば、納期限を管理しやすくなるでしょう。



払い忘れを防ぐための対策

一括払いには納付管理が1回で済むメリットがある一方、4期払いは家計への負担を分散しやすい特徴があります。

ただし、固定資産税を4期払いにした場合は、納期限ごとの管理が必要になるため、払い忘れには注意が必要です。

そのため、払い忘れを防ぐための事前対策が重要です。特に口座振替は便利で、納期限ごとに自動で引き落とされるため、払い忘れのリスク軽減につながります。自治体によって申し込み方法が異なるため、早めに確認しておきましょう。

口座振替やスマホの通知機能なども活用しながら、自分に合った方法で無理なく納税を行いましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー