梅雨のエアコン「除湿（ドライ）モード」と「冷房モード」、どっちが正解？ 電気代がお得になるのは？
ジメジメと不快な梅雨の季節。エアコンの「除湿（ドライ）」と「冷房」、どちらを使うべきか迷う人は多いのではないでしょうか。実はこの2つのモードは目的も電気代も異なります。本記事では2つのモードの違いと賢い使い分け方を紹介していきます。
【画像：エアコンの電気代「節約術」ランキング1位は？】
▼湿度も室温も高い場合は「冷房」モード
冷房モードは設定した値まで室温を下げて維持することを最優先するモードです。設定温度になるまで強く冷やすことで、結果として湿気も除去されます。ムシムシするだけでなく、室温が30度を超えるような場合は、冷房モードを選びましょう。
▼室温は高くなく湿度が高い場合は「除湿（ドライ）」モード
除湿（ドライ）モードは湿度を下げることを目的としたモードで、弱い冷房運転で空気中の水分を取り除く仕組みです。空気を冷却器で冷やし、結露させて水分を排出することで湿気を取り除きますが、室温も多少下がります。
機種によっては目標湿度を設定することも可能ですが、基本的に弱い冷房運転のため、冷房モードほど強く冷えません。室温が30度を超えるなど、熱中症の危険性がある場合は除湿（ドライ）モードではなく冷房モードを選ぶことをおすすめします。
ダイキン工業の上位モデルの場合、温度を下げて除湿した空気に部屋の空気を混ぜて吹き出す「ハイブリッド方式」、それに加えて冷却や加熱を必要に応じて組み合わせる「リニアハイブリッド方式」という除湿機能を備えています。
この場合は、
除湿（ドライ） ＜リニアハイブリッド方式 ＜ ハイブリッド方式 ＜ 冷房 ＜ 再熱除湿
の順に電気代が高くなります。リニアハイブリッド方式とハイブリッド方式は、冷房モードよりも電気代を抑えつつ、除湿（ドライ）モードよりも室温を下げないようにするモードと覚えるといいでしょう。
▼電気代を抑えたいなら「除湿（ドライ）」モード
お得を重視するなら、除湿（ドライ）モードが最も電気代を抑えられます。しかしここ最近ではゴールデンウイーク以降になると気温が28度を超える日も増えているため、無理をせず快適に過ごせるよう使い方を工夫しましょう。
▼涼しさ＆快適性重視なら「冷房」モード
室温と湿度をしっかり下げたいなら冷房モードがおすすめです。温度と湿度を同時に下げられるので、室温が28度を超えている場合は迷わず冷房モードを選ぶといいでしょう。
▼冷え過ぎが苦手なら「再熱除湿」などのモード
室温は高くないけど、ジメジメしていて湿度だけを下げたい場合、「再熱除湿」やメーカー独自の室温をあまり下げない除湿モードを選ぶのがおすすめです。自宅のエアコンがどのような除湿モードを搭載しているのかを知りたければ、取扱説明書やメーカーのWebサイトで「弱冷房除湿」か「再熱除湿」かを確認しましょう。ただし再熱除湿モードの場合、冷房よりも電気代が高くなることがある点に注意してください。
梅雨のエアコンは基本的に「室温で使い分ける」が正解です。蒸し暑く感じない日は除湿（ドライ）モードで電気代を節約し、暑い日は冷房で一気に快適にしましょう。冷え過ぎが苦手な人は多少コストがかかっても再熱除湿などの除湿モードが頼れる味方になります。自宅のエアコンの除湿方式を一度確認しておくことが、賢い梅雨対策の第1歩です。
▼安蔵 靖志プロフィール
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)
【画像：エアコンの電気代「節約術」ランキング1位は？】
「除湿（ドライ）」と「冷房」の使い分け方は？まず押さえておきたいのが、除湿モードと冷房モードは目的そのものが異なるという点です。
冷房モードは設定した値まで室温を下げて維持することを最優先するモードです。設定温度になるまで強く冷やすことで、結果として湿気も除去されます。ムシムシするだけでなく、室温が30度を超えるような場合は、冷房モードを選びましょう。
▼室温は高くなく湿度が高い場合は「除湿（ドライ）」モード
除湿（ドライ）モードは湿度を下げることを目的としたモードで、弱い冷房運転で空気中の水分を取り除く仕組みです。空気を冷却器で冷やし、結露させて水分を排出することで湿気を取り除きますが、室温も多少下がります。
機種によっては目標湿度を設定することも可能ですが、基本的に弱い冷房運転のため、冷房モードほど強く冷えません。室温が30度を超えるなど、熱中症の危険性がある場合は除湿（ドライ）モードではなく冷房モードを選ぶことをおすすめします。
上位機種搭載の「再熱除湿」モードとは？上位機種に搭載される「再熱除湿」は、一度冷やして除湿した空気を再び温めて室内に戻す方式です。室温を下げずに湿度だけを下げられますが、空気を温め直すため電気代は冷房モードよりも高くなります。
ダイキン工業の上位モデルの場合、温度を下げて除湿した空気に部屋の空気を混ぜて吹き出す「ハイブリッド方式」、それに加えて冷却や加熱を必要に応じて組み合わせる「リニアハイブリッド方式」という除湿機能を備えています。
この場合は、
除湿（ドライ） ＜リニアハイブリッド方式 ＜ ハイブリッド方式 ＜ 冷房 ＜ 再熱除湿
の順に電気代が高くなります。リニアハイブリッド方式とハイブリッド方式は、冷房モードよりも電気代を抑えつつ、除湿（ドライ）モードよりも室温を下げないようにするモードと覚えるといいでしょう。
梅雨の時期、お得＆快適なのはどっち？梅雨の不快さは「気温」よりも「湿度」が原因です。例えば、気温が25度前後でも、湿度が80％を超えているとベタつきや蒸し暑さを感じます。
▼電気代を抑えたいなら「除湿（ドライ）」モード
お得を重視するなら、除湿（ドライ）モードが最も電気代を抑えられます。しかしここ最近ではゴールデンウイーク以降になると気温が28度を超える日も増えているため、無理をせず快適に過ごせるよう使い方を工夫しましょう。
▼涼しさ＆快適性重視なら「冷房」モード
室温と湿度をしっかり下げたいなら冷房モードがおすすめです。温度と湿度を同時に下げられるので、室温が28度を超えている場合は迷わず冷房モードを選ぶといいでしょう。
▼冷え過ぎが苦手なら「再熱除湿」などのモード
室温は高くないけど、ジメジメしていて湿度だけを下げたい場合、「再熱除湿」やメーカー独自の室温をあまり下げない除湿モードを選ぶのがおすすめです。自宅のエアコンがどのような除湿モードを搭載しているのかを知りたければ、取扱説明書やメーカーのWebサイトで「弱冷房除湿」か「再熱除湿」かを確認しましょう。ただし再熱除湿モードの場合、冷房よりも電気代が高くなることがある点に注意してください。
取扱説明書をチェックして、最適な運転モードを選びましょう快適さも大切とはいえ、高くなりがちなエアコンの電気代はなるべく節約したいですよね。「ムシムシして室温も高めだけど電気代を抑えたい」という人は、除湿（ドライ）モードを使いつつ、サーキュレーターや扇風機を組み合わせて快適性を高める方法がおすすめです。同じ室温でも、風速が毎秒1m上がると体感温度が1度下がると言われています。空気を循環させることで体感の快適度が上がるため、電気代の節約につながります。
梅雨のエアコンは基本的に「室温で使い分ける」が正解です。蒸し暑く感じない日は除湿（ドライ）モードで電気代を節約し、暑い日は冷房で一気に快適にしましょう。冷え過ぎが苦手な人は多少コストがかかっても再熱除湿などの除湿モードが頼れる味方になります。自宅のエアコンの除湿方式を一度確認しておくことが、賢い梅雨対策の第1歩です。
▼安蔵 靖志プロフィール
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)