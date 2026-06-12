Travis Japan、高揚感と冒険感たっぷり ツアー映像のキービジュアル公開
7人組グループ・Travis Japanのツアー映像『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』（8月26日リリース）のキービジュアルが公開された。
【写真】カラフル！みんなでハートを作るTravis Japan
今作は、1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers」の映像化。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像が収められている。
キービジュアルには、ツアーを象徴するライブシーンが採用された。松倉海斗が全面プロデュースしたアルバム『’s travelers』の世界観をもとに、イチゴのタイムマシーンでさまざまな時代やジャンルを巡る“音楽の旅”を表現した同ツアー。
タイムリープシーンを彩った銀色の衣装、50年代のブロードウェイをイメージした「50's BROADWAY」、80年代のアミューズメントアーケードを表したポップなパフォーマンスなど、テーマパークのような高揚感と冒険感を得られるような場面が切り取られている。
さらに、完全生産限定盤には「’s travelers -ビジュアルコメンタリー-」、初回盤には「’s travelers -ツアードキュメンタリー-」、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。完全生産限定盤には、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」をデザインした「トラベリー＆TJ-07トレカケース」も付いてくる。
【写真】カラフル！みんなでハートを作るTravis Japan
今作は、1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers」の映像化。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像が収められている。
タイムリープシーンを彩った銀色の衣装、50年代のブロードウェイをイメージした「50's BROADWAY」、80年代のアミューズメントアーケードを表したポップなパフォーマンスなど、テーマパークのような高揚感と冒険感を得られるような場面が切り取られている。
さらに、完全生産限定盤には「’s travelers -ビジュアルコメンタリー-」、初回盤には「’s travelers -ツアードキュメンタリー-」、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。完全生産限定盤には、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」をデザインした「トラベリー＆TJ-07トレカケース」も付いてくる。