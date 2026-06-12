名古屋市西区の「mozoワンダーシティ」で客23人が喉の痛みを訴えた事件で、警察は12日、店内で催涙スプレーをまいたとみられる27歳の男を逮捕しました。



一瞬カメラのほうを見やり、うつむいて歩く男。犬山市の会社員・齊藤祐斗容疑者(27)は今月8日、西区二方町の「mozoワンダーシティ」の4階のゲームセンターで何らかの物質を噴射し、客の避難対応をさせるなど店の営業を妨害した疑いが持たれています。





（リポート）「キーリングのついたこちらの小型のスプレーをまきながら、ゲームセンター内を移動し逃走したということです」齊藤容疑者の自宅から押収されたのは、通販サイトでも購入できる護身用の催涙スプレーで、男女23人が喉に痛みを訴え、うち8人が病院に搬送されました。捜査関係者によりますと、ゲームセンターの防犯カメラに、齊藤容疑者とみられる男が音楽ゲームをしたあとスプレーを噴射するような様子が映っていたということです。齊藤容疑者は容疑を認めているということで、警察は体調不良を訴えた23人に対する傷害の疑いでも調べを進める方針です。