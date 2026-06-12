「日経225オプション」7月限コール手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 8( 6)
フィリップ証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万6875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 14( 12)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 8( 6)
フィリップ証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万6875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 14( 12)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース