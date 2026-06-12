かわいすぎる「にゃんぶれら」も!? 2026年6月発売「てるてるにゃんこ アピるチャーム」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ターリンの「てるてるにゃんこ アピるチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ターリンから2026年6月に発売される「てるてるにゃんこ アピるチャーム」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
てるてるにゃんこ アピるチャーム
▼メーカー
ターリン
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・てるてるレモン
・てるてるブルー
・てるてるピンク
・にゃんぶれらブルー
・にゃんぶれらピンク
・にゃんぶれらラベンダー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「てるてるにゃんこ アピるチャーム」が見逃せない！
ターリンから2026年6月に発売される「てるてるにゃんこ アピるチャーム」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
すりガラスのような温かみのある透明感が魅力！猫×雨具のデザイン本作は、猫と雨具を組み合わせた可愛らしいめじるしチャームです。すりガラスのような温かみのある透明感を持った仕上がりが非常に魅力的。これからの季節やお出かけの際に、持ち物のめじるしとして大活躍してくれるアイテムです。
詳細情報▼商品名
てるてるにゃんこ アピるチャーム
▼メーカー
ターリン
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・てるてるレモン
・てるてるブルー
・てるてるピンク
・にゃんぶれらブルー
・にゃんぶれらピンク
・にゃんぶれらラベンダー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)