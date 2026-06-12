『サク山チョコ次郎』が立体シールになって登場 チョコジローの表情をぷっくり再現
人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」をモチーフにした立体シール「ぷくぺた」が発売されることが決定した。ムービックが展開する新商品で、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販などで取り扱う。現在予約を受け付けており、8月7日ごろの発売を予定している。
【画像】毎日をチョっと明るく♪チョコジローの魅力が詰まったぷくぺたシール
「ぷくぺた」は、ガラスのような艶感とぷっくりとした立体感が特徴のシールシリーズ。お気に入りの持ち物や小物などに貼って楽しめるほか、押してもへこみにくい仕様となっており、デコレーションアイテムとしても活用できる。
今回登場するのは「サク山チョコ次郎」デザインの全2種。価格は各660円。チョコジローの魅力を生かしたデザインで、ファンに向けた新たなコレクションアイテムとなりそうだ。
「サク山チョコ次郎」は、2017年に発売された正栄デリシィのチョコレート菓子。ミルククリーム入りのチョコレートとサクサク食感のビスケットを組み合わせた商品で、チョコレート部分にはキャラクター「チョコジロー」の表情やシルエット全30種を採用。ビスケットには、チョコジローが使う「チョコジロー語」やイラストなど全100種のデザインがプリントされている。
2026年にはブランド誕生10周年を迎え、全10企画で構成される“10の「うチョ〜！？」プロジェクト”も始動。節目の年を記念した展開が続いている。
■商品概要
・商品名：ぷくぺた（立体シール）全2種
・価格：各660円（税込）
・発売日：8月7日ごろ予定
【画像】毎日をチョっと明るく♪チョコジローの魅力が詰まったぷくぺたシール
「ぷくぺた」は、ガラスのような艶感とぷっくりとした立体感が特徴のシールシリーズ。お気に入りの持ち物や小物などに貼って楽しめるほか、押してもへこみにくい仕様となっており、デコレーションアイテムとしても活用できる。
「サク山チョコ次郎」は、2017年に発売された正栄デリシィのチョコレート菓子。ミルククリーム入りのチョコレートとサクサク食感のビスケットを組み合わせた商品で、チョコレート部分にはキャラクター「チョコジロー」の表情やシルエット全30種を採用。ビスケットには、チョコジローが使う「チョコジロー語」やイラストなど全100種のデザインがプリントされている。
2026年にはブランド誕生10周年を迎え、全10企画で構成される“10の「うチョ〜！？」プロジェクト”も始動。節目の年を記念した展開が続いている。
■商品概要
・商品名：ぷくぺた（立体シール）全2種
・価格：各660円（税込）
・発売日：8月7日ごろ予定