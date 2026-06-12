ミセス大森元貴が撮影した藤澤涼架の“超至近距離”ショットに反響！「眉毛どうなってるの？」「こんなに凝ってたなんて」「鼻高い」若井滉斗と3人並んだ笑顔カットも

【写真＆動画】大森元貴が撮影した藤澤涼架／ミセス3人の集合ショット／“桃太郎”をイメージした衣装／“オズの魔法使い”の世界観を表現した衣装 ほか

Mrs. GREEN APPLEによるイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のDAY2が、6月11日に開催。ミセスは“桃太郎”をイメージした衣装で登場し、DAY1とは異なる世界観で会場を彩った。

■大森元貴が公開した、藤澤涼架の“赤眉”ショット

大森元貴は自身のXで「#MGA_CEREMONY」と添え、藤澤涼架の写真を投稿。

公開されたのは、ステージを背景に笑顔を見せるショットと、赤く彩られた眉毛が印象的な超至近距離ショット。

投稿時間は19時13分となっており、イベント開催中とみられるタイミングでの投稿にも注目が集まった。

ファンからは「眉毛どうなってるの？」「こんなに凝ってたなんて」「この眉やりたい」「ぎゃんかわ」「鼻高い」「大森さんにしか撮れない角度」「イベント中に何してるの笑」などの声が寄せられている。

■大森元貴「はぁ。。。楽しかった。。。」

さらに、「はぁ。。。楽しかった。。。本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます!! また来年!!」とつづり、ソロショットやミセス3人が並んで座る姿など、イベントを振り返る写真も公開した。

■Mrs. GREEN APPLEは“桃太郎”をイメージした衣装で登場

なお、公式SNSでは、グリーンカーペットでの集合ショットやパフォーマンスの様子などが公開されている。