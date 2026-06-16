男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の越岡裕貴（39）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。「DOMOTO」の堂本光一（47）と堂本剛（47）の“お年玉スタイル”の違いを語った。これまで数々のアイドルのバックダンサーを務め、舞台を中心に活躍しながら今年結成15周年を迎えたふぉ〜ゆ〜。番組MCのMEGUMIから「バックについて、この人凄いなっていうのは」と聞かれたメンバーの松崎祐介は「やっぱ