MILLENNIUM PARADEの新曲「Blue」が『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』EDテーマに決定！「心底素晴らしい出来」（常田大希）

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MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」が、7月7日より放送開始となる『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系）のエンディングテーマに決定した。

■「Blue」を使用したアニメPV第4弾も公開

「Blue」には、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして参加。約3年前に常田大希とSaya Grayにより制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった。

この発表に際し、常田大希とSaya Grayからコメントが到着。さらに「Blue」を使用したアニメPV第4弾も公開されているので、あわせてチェックしよう。

楽曲のリリース情報は後日発表される。

■常田大希 コメント

3年前にサヤとスタジオに入って作ったこの曲に、旅先で出会ったダニーも参加してくれることになり完成を迎えたこのBlueという曲。敬愛する2人のミュージシャンの才能は勿論のこと、フルバージョンが心底素晴らしい出来なので皆さんに聴いていただけるのが楽しみです。

■Saya Gray コメント

DanielとDaikiとの制作は刺激的で本当に楽しかった。異なる世界観やカルチャーが交わり合うことに、とてもワクワクしました。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

7月7日（火）スタート

毎週火曜 23:00～ ※“火アニバル!!”枠にて放送

■関連リンク

『攻殻機動隊』公式グローバルサイト

https://theghostintheshell.jp

Saya Gray OFFICIAL SITE

https://www.sayagray.ca/

Daniel Caesar OFFICIAL SNS

Instagram

https://www.instagram.com/danielcaesar/

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YouTube

MILLENNIUM PARADE OFFICIAL SITE

https://millenniumparade.com/