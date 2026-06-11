「モータースポーツの聖地」に玄関口のPAとSICがオープンへ

NEXCO中日本とトヨタ不動産は2026年6月11日、建設中の新東名高速上り線に「小山PA（仮称・静岡県小山町大御神）」を整備すると発表しました。



両社は小山PAの運営を連携して行い、快適でくつろげる空間を提供するとともに、魅力向上によって立ち寄りを誘引し、静岡県小山地域やモータースポーツの発信拠点となることを目指すといいます。

現在NEXCO中日本は新東名高速未開通区間の事業を進めています。このうち小山PAは、新秦野IC〜新御殿場ICの間、新御殿場ICから東に約4kmの位置に設置されるPAで、建設工事が進められています。

【画像】これが新東名の「新しいパーキングエリア」の位置です！ 画像で見る（27枚）

いっぽう、トヨタ不動産は小山PA周辺でトヨタグループと連携し、「富士スピードウェイ」を中心とした、モータースポーツやさまざまなモビリティ体験を楽しめる「富士モータースポーツフォレストプロジェクト」に取り組んでいます。

そこで、富士スピードウェイに最寄りとなる小山PAと併設の小山SIC（仮称）はその重要な玄関口となるといいます。

こうしたことから、サービスの向上と地域社会や経済の活性化を目的に、両社は連携して小山PAの運営を行うとのことです。

小山PAにおいて、NEXCO中日本はエリア全体の運営管理とともに、主にクイックニーズに対応した軽飲食や物販などの施設を整備し、トヨタ不動産は、飲食施設に加え、富士モータースポーツフォレストの情報発信拠点や、小山地域の魅力を伝える物販、ゆったりと過ごせる屋外空間を整備する予定です。

両社が連携して小山PAを整備・運営することで、高速道路の利用者と周辺地域を訪れる方にとって魅力的で多彩なサービスを提供し、地域の活性化を図っていく方針です。

なお、店舗の詳細な情報や開業の時期については、改めて公表される予定です。